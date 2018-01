Kukiz: „Co to za ustrój, gdzie jedna osoba może decydować absolutnie o wszystkim?”

„Co to za ustrój, gdzie jedna osoba może decydować absolutnie o wszystkim, co dzieje się w Państwie?” – zapytał za pośrednictwem Facebooka Paweł Kukiz odnosząc się do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie senatora Stanisława Koguta.

Myśmy zawsze mówili, że nie ma żadnych przywilejów i to jest wszystko – powiedział Jarosław Kaczyński, komentując kłopoty Koguta.

Prokuratura domaga się, żeby Senat wyraził zgodę na areszt dla senatora Koguta i pociągnął go do odpowiedzialności. Wcześniej polityk sam zrzekł się immunitetu. CBA zatrzymało syna senatora w grudniu w związku z zarzutami korupcyjnymi. Sam polityk jest podejrzewany o wywarcie wpływu na decyzję administracyjną w zamian za obietnicę uzyskania korzyści majątkowej.

„Gdyby nie słowa Prezesa, to zaręczam Wam, że Senat nie oddałby Koguta organom ścigania, bo kruk krukowi (czy kogut kogutowi) oka nie wykole” – napisał na Facebooku Kukiz.

Kukiz aprobował w komentarzu decyzję prezesa PiS, że ten nie ma zamiaru chronić polityka swojej partii, ale jednocześnie zadał pytanie: co to za ustrój, gdzie jedna osoba może decydować absolutnie o wszystkim?

Zobacz: Nowy minister PiS do dymisji? Po tych słowach Kaczyński się wściekł!

Źródło: rp.pl