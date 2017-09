Lider Obywateli RP chciał wejść do sejmu. Oczywiście mu odmówiono, jego zemsta była straszna. Tego nikt się nie spodziewał [VIDEO]

Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP, nie został dziś wpuszczony na teren Sejmu. Tak się tym zdenerwował, że w ramach sprzeciwu podpalił swój dowód osobisty. Internauci mają z tej sytuacji ubaw po pachy.

Zarówno sam lider Obywateli RP, jak i niektórzy członkowie organizacji, mają zakaz wstępu do Sejmu. Mimo to Paweł Kasprzak próbował dostać się do budynku parlamentu.

Na nagraniu widzimy lidera RP w biurze przepustek, gdzie wydawane są karty uprawniające do wejścia na teren sejmu.

Kasprzak domagał się wpuszczenia go na teren Sejmu. Kiedy pracownicy biura przepustek powiedział mu, że nie ma takiej możliwości, lider antyrządowej formacji przystąpił do realizacji swojego „show”.

Proszę pana, wie pan co? Proszę się przyjrzeć teraz dokładnie… Moje obywatelskie prawa są właśnie tyle warte – zwrócił się do jednego z pracowników, po czym wyjął i podpalił swój dowód osobisty.

Zgromadzeni wokół niego ludzie zaczęli bić mu brawo. Czyli plan wykonał, jego zwolennicy byli zachwyceni jego antyrządową postawą.

Jednak zadajmy sobie pytanie kim jest Paweł Kasprzak? Jak sam siebie określa „spokojny i zmęczony lewak”.

Deklaruje, że nie cierpi ograniczania wolności w imię czegoś, co ktoś sobie wymyślił.

Zgodnie z podanymi przez niego informacjami na portalu Facebook jest „Dyrektorem w firmie: Jestem Niebieskim Ptakiem”, co więcej pełni tę funkcję od roku urodzenia.

Podobno studiował „Rewolucję” na uczelni o nazwie „Jestem Nieukiem”, w co akurat jesteśmy skłonni uwierzyć.

Kiedy Tryzub nie może wejść do Sejmu, dokonuje samospalenia…. dowodu osobistego 😎#ObywateleRP #KOD

No ale szacunek współplemieńców zdobył😎 pic.twitter.com/a6nnK6ngB8 — KOW z KOD (@KOW_z_KOD) September 29, 2017

