Macierewicz: Rosja szykuje się do agresji. „To jest gorąca wojna (…) Łamie wszystkie zasady cywilizowanego świata”

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz bierze udział w trwającym w Halifaxie w Kanadzie Międzynarodowym Forum Bezpieczeństwa. W sobotę był uczestnikiem panelu dotyczącego Rosji i ostrzegał przed agresywną polityką tego kraju.

W sobotę 18 listopada minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wziął udział w międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa – Halifax Security Forum, która odbyła się w Kanadzie. Szef MON był jednym z uczestników panelu poświęconego wpływom Rosji na destabilizację bezpieczeństwa Europy.

– Obecnie na Ukrainie obserwujemy otwarta wojnę. Jest to agresja, która łamie wszystkie zasady świata cywilizowanego, łamie porządek międzynarodowy w Europie i jednocześnie Rosja otwarcie mówi, że daje sobie prawo by zmieniać systemy i granice krajów europejskich w tym zakresie – podkreślał Macierewicz.

– Ale to nie wszystko, bo wojna hybrydowa, wojna teleinformatyczna nie ogranicza się tylko do Europy, ale występuje także w USA i jest przeprowadzana w sposób bardzo agresywny i intensywny. W całej historii nie widzieliśmy jeszcze takiego poziomu determinacji.

– Częściowo jest to wynik syntezy między technicznymi możliwościami, które obecnie mamy i rosyjska tradycja kłamania i dezinformacji, jako fundamentalnego narzędzia wojny przeprowadzanej przez Rosję – przekonywał.

Korea Północna i Zapad 17

– Trzeci element, który oczywiście trzeba podkreślić, bo bez tego obraz jest niepełny to to, co dzieje się w Azji, co dzieje się w Korei Północnej. Z polskiego punktu widzenia aktywności Korei Północnej są ściśle połączone i skorelowane z rosyjskimi planami i z agresywną aktywnością Federacji Rosyjskiej.

– Jeśli nie weźmiemy tego pod uwagę, nigdy nie zrozumiemy skali agresji i planów, które Rosja obecnie realizuje. To nie jest Zimna Wojna – oceniał.

– Wyniki ćwiczeń Zapad 17, które zakończyły się dwa miesiące temu i sięgały od Morza Arktycznego po Morze Czarne, wraz z ćwiczeniami z użyciem rakiet balistycznych i rakiet Iskander, które mogą przenosić głowice nuklearne pokazały, że nie szykowali się do obrony a do agresji. Stąd Polska musi przyjąć założenie, że to nie jest zimna wojna a gorąca wojna – mówił podczas dyskusji o zagrożeniach bezpieczeństwa w Europie Antoni Macierewicz.

Oceniając i analizując sytuację bezpieczeństwa w Europie, ale szczególnie w regionie wschodnim i na Ukrainie, tamtejszy minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin powiedział, że „Rosyjska agresja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie międzynarodowe. (…) My na Ukrainie musimy mieć wsparcie i zaplecze techniczne, a także szkolenie. Nasi przyjaciele z Polski i z USA ćwiczyli z nami wspólnie i to jest bardzo ważne”.

Macierewicz: Pamiętamy słowa Trumpa

Podczas dyskusji omawiany był także wkład USA w zapewnienie Europie stabilizacji i bezpieczeństwa. Do roli wojsk USA stacjonujących na wschodniej flance odniósł się w swojej wypowiedzi szef polskiego MON.

– Pamiętamy słowa wypowiedziane przez prezydenta Trumpa w Warszawie na placu, gdzie walczyli uczestnicy powstania warszawskiego. Prezydent USA powiedział, że zawsze ramię w ramię z Polską będą stały wojska USA, kiedy jakiekolwiek zagrożenie ze wschodu będzie obecne a art. 5 traktatu waszyngtońskiego będzie przestrzegany.

– Jako minister obrony również chcę dodać, że nigdy w historii prezydent nie zrobił tak dużo dla rozlokowania jednostek amerykańskich, jak obecny prezydent i jego administracja. To dzięki tej administracji, każdego miesiąca widzimy zwiększoną ilość żołnierzy na flance wschodniej, a Polska kupuje najnowocześniejszą broń, by zapewnić nam bezpieczeństwo w obliczu zagrożenia ze strony Rosji – mówił minister Macierewicz.

Macierewicz: Siłę przeciwstawić sile

Biorąca udział w debacie senator USA J. Shaheen podkreśliła, że USA udzielają bardzo dużego wsparcia, zapewniając bezpieczeństwo na flance wschodniej. Skupiają swój wysiłek także na zadaniach, dzięki którym Ukraina mogłaby być niepodległa. – Mówiąc o bezpieczeństwie musimy wszyscy patrzeć w jednym kierunku – dodała senator Shaheen

– To co stało się miedzy Ukrainą a Rosja, biorąc pod uwagę, że Ukraina jako niepodległy kraj ukonstytuowała się w sposób stabilny i zupełnie odrębny od Rosji, oznacza głęboką zmianę geopolityczną, której obawiali się wszyscy władcy Rosji od trzech stuleci. Od końca II wojny światowej wszyscy władcy Rosji najbardziej bali się sytuacji, w której NATO i wojska USA będą blisko ich granic.

– Putin doprowadził do takiej sytuacji z uwagi na jego agresywną politykę. To pokazuje, że jedynym skutecznym sposobem, by przeciwstawić się Putinowi jest szeroki zasób narzędzi, ale najważniejszym jest zdolność przeciwstawienia siły sile – mówił podczas panelu minister Antoni Macierewicz.

W trakcie pobytu w Kanadzie szef MON Antoni Macierewicz rozmawiał podczas spotkań bilateralnych m.in. z ministrem spraw zagranicznych Pavlo Klimkinem, sekretarzem Marynarki Wojennej USA Richardem Spencerem oraz ministrem obrony Szwajcarii Guy’em Permelin.

Źródło: mon.gov.pl/Wolność24