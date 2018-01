Mann ostro o PiS i propagandzie w Trójce. „Władza wygrała wybory, bo dała łapówkę”

Dziennikarz radiowej Trójki, Wojciech Mann, niegdyś prowadzący kultowe programy w Telewizji Polskiej, udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. W nim w krytycznych słowach odnosi się do działań rządu.

Mann żali się na działania podejmowane wobec Trójki, z której odeszło wielu niezgadzających się z obecną władzą prezenterów. On pozostał i jest obecnie w mniejszości.

To trudna sytuacja – wciąż w tej Trójce występuję i byłoby nie w porządku, gdybym wygłosił krytykę. Ale mogę powiedzieć, jak reagują starzy słuchacze. Oni – zresztą ja też – są niezadowoleni ze zwiększonej ilości materiałów polityczno-propagandowych – mówi.

Trójka była jednak pomyślana kiedyś jako radio proponujące wyższej klasy rozrywkę, wyższej klasy słowo. Przez lata udało się to uchronić, ale nagle weszła propaganda „dobrej zmiany” i wystarczy popatrzeć na słuchalność – podkreśla dziennikarz.

Na koniec Mann odniósł się do rozdawnictwa Prawa i Sprawiedliwości i licznych, związanych z tym, obietnic przedwyborczych.

Przykre, że tak się porobiło. I że cała masa ludzi to akceptuje. Oni zostali w pewnym sensie przekupieni przez tę władzę i nie zdają sobie z tego sprawy. Jak ktoś daje komuś łapówkę, to nie znaczy, że on tego kogoś kocha. Ta władza, która wygrała wybory, dała suwerenowi łapówkę, bo chciała sobie załatwić jego głosy. A suweren myśli, że to z miłości do niego – zauważa prezenter.

