Mateusz Morawiecki rezygnuje! Wiemy, kto go zastąpi

Mateusz Morawiecki zdecydował. W przyszłym tygodniu premier ma zrezygnować z pełnienia funkcji ministra finansów i ministra rozwoju.

Według nieoficjalnych informacji zastąpią go dwie osoby, co oznaczałoby rozbicie obu resortów.

Ministrem Finansów ma zostać Teresa Czerwińska, dotychczasowa wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, odpowiedzialna za stan finansów państwa.

Jak na razie ważą się losy drugiego z ministerstw, co ma powodować pewne problemy i napięcia na linii Jarosław Kaczyński – Mateusz Morawiecki. Obaj politycy nie są w stanie porozumieć się, co do kandydatury.

Źródło: money.pl