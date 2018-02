Mocne słowa Cejrowskiego o wpisie Tuska. „Tak się zachowuje świnia!” [VIDEO]

Mocne słowa Wojciecha Cejrowskiego o wpisie Donalda Tuska na Twitterze. Nie wiem czy Pan to puści, ale tak się zachowuje świnia. W czasie wojny było hasło „tylko świnie siedzą w kinie”. To jest ten rodzaj świni – powiedział Cejrowski na temat wpisu Tuska w programie Michała Rachonia „Minela20”.

-„Izrael realizuje swój interes. Oglądać się będzie na interes polski tylko wtedy, gdy będzie on służył Izraelowi”

Czytaj też: Absurdalne zarzuty dziennikarza „Gazety Wyborczej”. Atakuje skoczków za znak krzyża. Godna odpowiedź Kubackiego

-„Co służy interesowi Izraela? Słaba polska. Mają roszczenia, skok na kasę i parcele w Łodzi się uda. Co prawda wybito prawowitych właścicieli, ale może jak pogramy z Amerykanami, to Polska będzie nam musiała oddać majątek.”

Cejrowski jest przekonany, że problemy wizerunkowe Polski wynikają z faktu, że nie przeprowadzono głębokich zmian w polskim MSZ.

-„Polska przegrała pierwszą bitwę, bo nie zrobiliśmy czystki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Powinno się cały ten budynek komuś sprzedać, bo tam są druty i podsłuchy rosyjskie” – powiedział.

Dziennikarz komentował też tweet Donalda Tuska, który winą za rozpowszechnianie pojęcia „polskie obozy śmierci” obarczył rząd PiS.

Donald Tusk tak napisał na Twitterze:

„Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o polskich obozach, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd. A więc, zgodnie z ustawą” – napisał na Twitterze Tusk.

Do tych słów odniósł się Wojciech Cejrowski na wizji.

-„Nie wiem czy Pan to puści, ale tak się zachowuje świnia. W czasie wojny było hasło „tylko świnie siedzą w kinie”. To jest ten rodzaj świni. W momencie gdy matka i nasz dom są atakowane, to nawet jeśli się nie zgadzam z partia rządzącą to nie pluję w stronę Polski, tylko bronię”

-„Kiedy plują na Polskę, tak jak przed chwilą napluł Tusk, to jest to świnia, która siedzi w kinie. To jest świństwo grubszego kalibru.”

-„Chcę, by Polacy to sobie zapamiętali kiedy będzie startował w wyborach prezydenckich. To jest obrzydliwe zrobić coś takiego Polsce”

Poniżej nagrania.

Czytaj też: Dramat na autostradzie A2. Pijany prowadził tir-a i zmiażdżył kolumnę samochodów. Kierowcy nie mieli żadnych szans [VIDEO]

Nczas/ TVP Info