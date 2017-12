Niepokojące wyznanie premier Szydło. „Różne siły, lobby, próbują mieszać.” Czy polskim rządem manipulują siły zewnętrzne?

Mam wrażenie, że pojawiają się różnego rodzaju siły, lobby, które próbują mieszać też w naszym wewnętrznym środowisku po to, żeby nie pozwolić na doprowadzenie do końca reform – mówiła w środę premier Beata Szydło.

Szydło oceniła w Radiu Maryja, że „w różnych miejscach” ujawniają się „różnego rodzaju wewnętrzne napięcia”.

„Ja mam czasami wrażenie, że też pojawiają się różnego rodzaju siły, lobby, które próbują mieszać też w naszym wewnętrznym środowisku” – powiedziała szefowa rządu.

„Można zadać pytanie: po co? Po to, żeby właśnie nie pozwolić na doprowadzenie do końca tych reform, a może też odsunąć PiS od władzy” – zaznaczyła.

Wyznanie premier Szydło jest bardzo niepokojące. Może to oznaczać, że polski rząd i partia rządząca są sterowane przez siły zewnętrzne.

Sprawą powinien zainteresować się kontrwywiad. Skoro sama premier ma wrażenie, że ktoś tu mąci, to nie ma powodu jej nie wierzyć i należy tą sprawę wyjaśnić.

Źródło: PAP

