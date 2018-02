Nowym pomysłem Jakubiak zszokował Internautów. „To czyste niewolnictwo” [VIDEO]

Swoją najnowszą opinią Marek Jakubiak z Kukiz’15 zszokował Internautów. Zdaniem posła dobrym pomysłem byłaby obowiązkowa 9 miesięczna służba wojskowa. To czyste niewolnictwo – oburzają się komentujący.

Marek Jakubiak z klubu Kukiz’15 przedstawił swój pomysł na „problem zasadniczej służby wojskowej”.

Sformułowanie wzięte w cudzysłów, gdyż tylko w państwie socjalistycznym może stanowić to problem, w normalnym kraju jasne jest, że rząd nie ma prawa do takiej interwencji w wolność jednostki.

Widać wyraźnie, że wojsko spełnia różne role, a przede wszystkim taką rolę odcięcia pępowiny. Może nie 24 miesięczna, ale taka 9 miesięczna służba wcale by nie zaszkodziła – uważa Jakubiak.

W ten sposób można jednak usprawiedliwić wszystko. Otóż zaszkodziłaby, gdyż jest to dalej złe rozwiązanie, jedynie trwające krótszy czas. Jego istota pozostaje jednak taka sama.

Nie ma chyba lepszego przykładu niewolniczej służby niż system poboru do wojska. Każdy mężczyzna, gdy skończy 18 lat, musi się zgłosić do właściwej komisji rekrutacyjnej. Odtąd zawsze musi mieć przy sobie kartę powołania, żeby rząd mógł go w dowolnej chwili wcielić do sił zbrojnych. Odtąd jego ciało i wola przestają do niego należeć. Musi wykonywać rozkazy rządu, może być zmuszony do zabijania innych i do narażania własnego życia. Czymże innym jest pobór niż świadczeniem przymusowych usług? – Murray Rothbard.

Internauci nie pozostawiają suchej nitki na pośle. Zdecydowana większość komentujących, była przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Obowiązkowa służba wojskowa dla chcących odbywać służbę wojskową. Aha, byłbym zapomniał, wiecie jaki jest najlepszy żart o Kukiz ’15? Że to wolnościowcy – komentuje Darek.

Reszta młodzieży spierniczy z kraju jak wprowadzicie kolejne przymusy – dodaje Łukasz.

Z kolei Jędrzej zauważa: Obowiązkowa służba wojskowa to nic innego jak niewolnictwo w majestacie prawa.

Popieranie niewolnictwa uargumentowane koniecznością wychowywania obywateli przez państwo. Żałosny zamordysta i przeciwnik wolności – uważa Marek.

