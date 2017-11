Petru łże? Jeśli tak, to policja powinna go pozwać za oszczerstwa i puścić z torbami

Ryszard Petru, jeszcze lider Nowoczesnej, znów postanowił błysnąć. Na Twitterze dał do zrozumienia, iż policja doprowadziła do śmierci 16 osób potraktowanych tak jak Igor Stachowiak, który zmarł na komisariacie porażony paralizatorem. Policja zarzuca mu kłamstwa i żąda dowodów na potwierdzenie tych tez.

Ryszard Petru opublikował twitt, w którym zasugerował, iż policja brutalnie traktuje zatrzymanych i nie raz doprowadziła do ich śmierci.

Nawiązał do sprawy Igora Stachowiak, który został zatrzymany w ubiegłym roku przez wrocławską policję i zmarł na komisariacie. Do śmierci mężczyzny miało się przyczynić m.in pobicie go i rażenie paralizatorem.

Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie, ale nie zakończyło się ono jeszcze żadnym konkretnym rozstrzygnięciem. Sprawa stała się znów głośna po tym jak policja złożyła doniesienie do prokuratury na tych, którzy o sprawie Igora powiadomili media i opinię publiczną.

Teraz do akcji przystąpił sam Ryszard Petru, który przed wewnętrznymi wyborami w swojej partii, postanowił wykazać się troską o los osób zatrzymywanych przez policję i napisał na Twitterze

Igor Stachowiak nie był pierwszą osobą. Wcześniej, w ciągu 2 lat, w podobnych okolicznościach zmarło aż 16 osób. Min. Błaszczak pozostaje na stanowisku, a postępowania dyscyplinarnego brak.

Niezależnie od tego czy Petru kłamie, to i tak jego wpis jest niemożebnie głupi. Jeśli w wyniku działań policji zmarło 16 osób, to powinny być postępowania prokuratorskie, a nie tylko dyscyplinarne. Póki jeszcze Petru nie rządzi, to w Polsce za zabicie kogoś nie karze się tylko naganą z wpisaniem do akt.

Zobacz też: Ekolodzy chcieli przeszkodzić w polowaniu. To był błąd! Amazonka zaszarżowała niczym husaria i wybatożyła intruzów [VIDEO]

Na głupi wpis zareagowała policja i na Twitterze odpowiedziała Petru z Nowoczesnej:

Panie pośle – a jakieś konkrety, a nie kłamstwa? Skąd te 16 podobnych przypadków z użyciem tasera Pan wziął? W latach 2015-2016 używaliśmy taserow ponad 1500 razy. O czym Pan pisze. Karty na stół? Gołosłownie proszę nie kłamać i obrażać policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo!

Panie pośle – a jakieś konkrety, a nie kłamstwa? Skąd te 16 podobnych przypadków z użyciem tasera Pan wziął? W latach 2015-2016 używaliśmy taserow ponad 1500 razy. O czym Pan pisze. Karty na stół?Gołosłownie proszę nie kłamać i obrażać policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo! — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) 19 listopada 2017

I w kolejnym wpisie:

Panie pośle. Bardzo prosimy wskazać tych 16 konkretnych, podobnych, z użyciem tasera spraw: data, miejsce, czy było prowadzone śledztwo i jak zostało zakończone itd.? A jak takich spraw nie będzie, policjanci liczą na honorowe przeprosiny z Pana strony za kłamstwa i pomówienia!

Ryszard Petru oczywiście nie odpowiedział. Następnego dnia policja znów zwróciła się do Petru pisząc :

Minął 1 dzień! Pan poseł Ryszard Petru nadal nie zachował się honorowo i nie przeprosił polskich Policjantów, którzy na co dzień z narażeniem własnego życia chronią i bronią nas wszystkich. Nie wskazał również 16 spraw o których mówił w swoich wypowiedziach.

Petru oczywiście milczy, więc policja znowu swoje:

Minął 2 dzień. Pan poseł Ryszard Petru nie przeprosił za swoje słowa dbających o nasze bezpieczeństwo polskich policjantów, a dodatkowo nazwał niektórych z nich oprawcami. Pan poseł nie wskazał również 16 konkretnych spraw, o których mówił. Policjanci czekają na przeprosiny.

Zabawa trwa już więc 3 dni i przynosimy nam sporo uciechy. Ale jak wszystko dobre, kiedyś powinno się zakończyć. Według nas tym, iż jeśli Petru w stosownym czasie nie przedstawi dowodów na śmierć 16 osób, to policja powinna go pozwać za oszczerstwa i puścić z torbami.

Zobacz też: Stomatolog rekordzista! Wyłudził z NFZ kilkaset tysięcy złotych. Nie uwierzycie, ile dostał zarzutów