PROGNOZA POGODY na najbliższy tydzień: czas wyciągnąć cieplejsze ubrania. Słońce, śnieg i porywisty wiatr

Pogoda na początku stycznia, zgodnie z zapowiedziami, przypomina bardziej tą z marca, jednak już w kolejnym tygodniu czeka nas delikatne ochłodzenie. Temperatury ciągle powinny być „na plusie”.

W niedzielę od 0 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. W większości kraju pochmurno, na południu i wschodzie może delikatnie popadać śnieg. Towarzyszyć temu będzie umiarkowany wiatr.

W poniedziałek powróci do nas słoneczna aura, musimy natomiast być przygotowani na ochłodzenie. Tego dnia prognozowane jest maksymalnie 4 st. C. Do tego wiatr umiarkowany.

Bardzo podobna pogoda we wtorek. Na termometrach, w zależności od rejonu, zobaczymy od O do 4 st. C. Do tego delikatny wiatr. Niestety poniedziałkowe słońce zniknie za chmurami.

Pochmurno będzie także w środę, kiedy czeka nas minimalne ocieplenie. Termometry w kraju pokażą od 1 do 6 st. C. Do tego dojdzie porywisty wiatr, dochodzący nawet do 60 km/h.

Kolejny dzień zachmurzenia, czyli czwartek, przyniesie także intensywne opady deszczu na zachodzie kraju. Tego dnia maksymalnie odnotujemy 5 st. C., a na Suwalszczyźnie temperatura może chwilami spaść poniżej 0 st. C.

