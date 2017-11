Przepisy nowej ordynacji wyborczej. PiS chce dużych zmian w wyborach samorządowych

Projekt zmian w kodeksie wyborczym składa się z kilku podstawowych założeń. Głównym postulatem jest zwiększenie transparentności oraz przeciwdziałanie wszelkim możliwym fałszerstwom. Już w przyszłym tygodniu ma znaleźć się w Sejmie. PiS będzie najprawdopodobniej starał się szybko przyjąć zmiany, by w ten sposób, zbliżające wybory samorządowe odbyły się już według nowych zasad.

Projekt nakłada obowiązek prowadzenia transmisji z każdego lokalu wyborczego. Jeżeli będzie to niemożliwe lub wystąpią problemy techniczne, całość ma zostać zarejestrowana. Wszystkie nagrania będą przechowywane przez kolejne 2 lata. Dzięki temu ma wzrosnąć transparentność.

Sprawdź: Strategia OUN-UPA w Polsce

Nowe obowiązki mają spaść na przewodniczącego komisji wyborczej. Będzie on zobligowany do sprawdzenia każdej karty do głosowania i ogłoszenia reszcie członków, czy głos jest ważny.



Zobacz również: Kogo Polacy nie chcą wiedzieć w rządzie. Nowy sondaż

Większe kompetencje ma zyskać Państwowa Komisja Wyborcza, która będzie miała wgląd do wszystkich dokumentów z przebiegu wyborów. PKW otrzyma również możliwość kontroli kart do głosowania.

Przeczytaj: Awantura w Sejmie! Marszałek Terlecki zwyzywał posła Nitrasa? [VIDEO]

Projekt zakłada karę pozbawienia wolności dla osób, które wyniosą karty do głosowania z lokalu wyborczego.

Zmiany w ordynacji dotyczą także kompetencji mężów zaufania. Od teraz mają oni brać czynny udział w pracach komisji.



Przeczytaj również: Co za bestialstwo! Mężczyzna skatował psa a potem wyrzucił go do rowu by konał w męczarniach. To miała być zemsta za kury [Zdjęcia+18]

Projekt przewiduje likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych. W ich miejsce mają zastąpić list kandydatami. W zależności do okręgu będzie ich od 3 do 7. Każdy z kandydatów na radnego może startować wyłącznie w województwie, w którym mieszka.

Aktualnie ordynacja zakłada, że w miastach, które nie występują na prawach powiatu, wybory odbywają się jednomandatowych okręgach wyborczych. W innych jednostkach administracji samorządowej funkcjonuje system proporcjonalny z wielomandatowymi okręgami.

Projekt likwiduje głosowanie korespondencyjne.

Źródło: rmf24.pl