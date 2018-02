Równie pasjonujące co sam skok. Zobacz, jak komentatorzy przeżywają złoty medal Stocha [WIDEO]

Oprócz samego skoku Kamila Stocha po złoto, do historii polskiego sportu mają szansę przejść komentarze polskich sprawozdawców na Igrzyskach w Pjongczang. TVP opublikowała piękne i wzruszające nagranie pokazujące pracę Przemysława Babiarza i Włodzimierza Szaranowicza.

Cała Polska cieszy się z medalu Kamila Stocha i przejdzie on do historii polskiego sporu jako zwycięzca co najmniej 3 konkursów skoków na Igrzyskach Olimpijskich.

TVP pokazała, że równie pasjonujące co śledzenie zawodów może być oglądanie pracy polskich sprawozdawców sportowych – Przemysława Babiarza i Włodzimierza Szaranowicza.

To oni budują napięcie, kreują atmosferę, by na koniec cieszyć się jak dzieci i niemal płakać ze wzruszenia.

Na nagraniu wyraźnie widać jak Szaranowiczowi niemal ciekną łzy i słychać jak łamie się głos.

Jego młodszy kolega Przemek Babiarz na klęczkach wpatruje się w tabele pokazujące punkty, odległości, czy siłę wiatru.

Obydwaj sprawozdawcy swoim komentarzem mają szansę przejść do historii polskiego sportu.

