Skandaliczne obrazki w „Faktach” TVN! Ta propaganda nie mieści się w głowie

Joachim Brudziński na tle swastyk – taką grafikę pokazało główne wydanie „Faktów” na antenie stacji TVN. Internauci nie zostawiają na stacji suchej nitki.

We czwartek posłowie wysłuchali informacji szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego na temat propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych.

Czytaj też: Nietypowe szkolenie w PO. „Jak zachować się w czasie przeszukania przez CBA”. Świetny komentarz Sebastiana Kalety

Wystąpienie szefa MSWiA związane było z reportażem wyemitowanym na antenie TVN na temat polskich nazistów.

W Polsce takie kreatury muszą chować się po lasach, w Niemczech maszerują przez centrum Berlina – mówił minister MSWiA Joachim Brudziński odnosząc się do rzekomo narastającej w Polsce fali nazizmu.

Brudziński zaznaczył, że w 2016 roku w Niemczech odbyło się ponad 400 marszów neonazistów. Dodał, że w sierpniu ubiegłego roku na ulicach Berlina neonaziści czcili rocznicę śmierci niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hessa.

Przytoczył również przykład z ubiegłego roku, gdzie „blisko 6 tys. nazistów bawiło się na koncercie” we wschodnich Niemczech.

Opozycja i brukselskie elity chciałyby nam wmówić, że to my mamy problem z nazizmem. Nie, proszę państwa, jeszcze raz powtórzę – w Polsce to margines i jest to powód do dumy dla nas wszystkich – mówił.

Jeżeli wśród 60 tys. patriotów znajdzie się kilku prowokatorów z rasistowskimi hasłami, dlaczego mamy stosować odpowiedzialność zbiorową? – pytał, odnosząc się do ostatniego Marszu Niepodległości.

Zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania, gloryfikowania zbrodniczych ustrojów totalitarnych – dodał Joachim Brudziński.

Minister zapowiedział walkę z takimi postawami, ale zaznaczył, że w Polsce przestępstwa z nienawiści są zjawiskiem marginalnym, i stanowią zaledwie 0,09 proc. wszystkich przestępstw.

Taka tam grafika na początek Faktów TVN… pic.twitter.com/rMHOxel4dg — Pan Krzysztof (@kdwojakowski) January 25, 2018

Oto jak na tą prowokację zareagowali internauci.

@tvn24 to stacja promująca faszyzm i jest jego ostoją. Ku..two niemieckie jest promowane a RP jest szkalowana . Polski minister jest przedstawiany na tle swastyki.

Jest to sytuacja nie do przyjęcia.

Proszę o natychmiastową reakcję @ZiobroPL. i @KRRiT. — Andrzej Jamka (@waj19541) 25 stycznia 2018

Sfilmować kilku kretynów, którzy czczą swastykę w lesie.

Przez tydzień wmawiać światu i nam samym, że w Polsce – przy aprobacie rządu – panuje nazizm.

W głównym wydaniu programu informacyjnego pokazać wizerunek ministra ze swastyką. Ta szczujnia naprawdę zasługuje na koncesję? — Antek Muzykant (@Antek_Muzykant) 25 stycznia 2018

Na miejscu ministra @jbrudzinski szykowałbym już pozew sądowy przeciw TVN. I nie skończyło by się na marnych tysiącach tylko na grubych milionach.Tak żeby zabolało. — Piter (@ga_piotr) 25 stycznia 2018

Albo lepiej zmanipulować oświetleniem … dlatego nie oglądam TVN 🤢 pic.twitter.com/4quISld4J9 — rubikon (@muyrabiosa) 25 stycznia 2018

Czytaj też: Sekretarz Stanu USA odwiedzi Polskę. Wiemy, czego będą dotyczyły kluczowe rozmowy

Źródło: Wolność24/ PAP/ fakty.pl/ Twitter/