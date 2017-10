Szykuje się wytatuowana koalicja? Popek zapowiada, że wystartuje do Sejmu, ale nie zdradza partii. Chwilę później wrzuca to zdjęcie…[FOTO]

Popek Monster zapowiedział, że w kolejnych wyborach do Sejmu będzie ubiegał się o mandat posła. Tą informacją zszokował wiele osób, które zaczęły się zastanawiać, z ramienia której partii mógłby wystartować popularny raper.

Na początku września Popek wrzucił na swój profil zdjęcie z europosłem Januszem Korwin-Mikke – to mógł być początek jego politycznej kariery. Prezes Wolności zapowiedział, że jeżeli któryś z okręgów zdecyduje się na umieszczenie rapera na listach, to zrobi to na własną odpowiedzialność.

Plotki jeszcze przybrały na sile po tym jak Popek i Korwin-Mikke wystąpili na wspólnym pikniku w Częstochowie. Tam polityk miał swoje przemówienie, a potem raper dał koncert. Wydarzenie to wywołało wiele kontrowersji.

Zobacz też: Popek z Januszem Korwin-Mikke w jednej partii? Raper nagrał mocny, wolnościowy manifest. Na koniec pozdrowił prezesa partii Wolność [VIDEO]

Wcześniej Popek nagrał wolnościowy manifest, nagranie na YouTube, w którym wyraził poparcie dla partii Wolność.

Ostatnio natomiast Popek udzielił wywiadu, w którym mówił: Nie 20 lat, za parę miesięcy będę politykiem. Wystartuję na posła za niedługo.

Teraz mamy kolejny akcent polityczny, choć sam raper zapewnia, że „to nie jest post polityczny”. Popek Monster wstawił na Instagramie zdjęcie z wnuczką Leszka Millera. Ta ma zadeklarowane poglądy lewicowe.

Czytaj także: Tak wygląda wnuczka Leszka Millera. Coraz bardziej odważne zdjęcia [FOTO]