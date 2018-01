Ta zmiana w rekonstrukcji rządu przeszła bez echa. Kuriozalna sytuacja. Powołano nowe ministerstwo

Po dzisiejszej rekonstrukcji rządu wszyscy mówią o najgłośniejszych nazwiskach osób, które zostały odwołane. Obok tego wszystkiego nastąpiła jednak jedna istotna zmiana, która przeszła bez echa.

Oczywiście, istotne z punktu walki o wpływy, były zmiany na stanowiskach Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Zagranicznych. Przypomnijmy, że za Antoniego Macierewicza został powołany Mariusz Błaszczak, a Witolda Waszczykowskiego zastąpił prof. Jacek Czaputowicz.

Jednak to inna zmiana najlepiej oddaje podejście nowego premiera Mateusza Morawieckiego do państwa. Odwołana została prawdopodobnie jedna z najlepszych minister tego rządu – Anna Streżyńska. Co ważniejsze, w miejsce kierowanego przez nią resortu cyfryzacji powołano Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Pełne zaskoczenie u Prezydenta. Nie ma samodzielnego ministerstwa cyfryzacji – napisała na Twitterze Streżyńska.

W jego miejsce powstał resort przedsiębiorczości i technologii, którego pracami pokieruje Jadwiga Emilewicz z Porozumienia Jarosława Gowina.

Jak zwraca uwagę na Twitterze wolnorynkowy bloger Obywatel D.C. Emilewicz nigdy nie była przedsiębiorcą, jest absolwentką studiów międzynarodowych i politologii, a ostatnio zajmowała się socjologią władzy.

Z kolei prof. Robert Gwiazdowski zwraca uwagę na sam sens powoływania takiego ministerstwa. Skoro już jest Ministerstwo Przedsiębiorczości to do utworzenia Ministerstwa Szczęścia, Zdrowia i Polewaj coraz bliżej – pisze Gwiazdowski.

Lecz to, że Morawiecki powołuje taki resort nie może zaskakiwać. Idea „przedsiębiorczego państwa” fascynuje go od dawna, a od marcowego spotkania z włoską lewicówką prof. Mazzucato jest to coraz bardziej widoczne w jego działaniach.

Przypomnijmy, że Mariana Mazzucato jest autorką książki „Przedsiębiorcze państwo” w której stara się udowodnić, że wszelkie wynalazki i innowacje technologiczne nie wynikają z istnienia wolnego rynku, ale z działalności państwa i jego urzędników.

Państwo wraca do gry na poważnie. Do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza teraz również przedsiębiorcze państwo – mówił w swoim exposee Morawiecki i jak widać, słowa dotrzymał.