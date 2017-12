Tej siły już nie powstrzymacie! Na proteście KOD-u były… dwie osoby. A dokładnie jedna właściwa protestantka, a druga wspierająca

Tej siły już nic nie zatrzyma! – można dowcipnie rzec. KOD jest organizacją wymarłą i na promowanej manifestacji anty rządowej w Wigilię miały być tysiące ludzi, a przyszło zaledwie ponad 50 osób. Ale to co wydarzyło się w Myśliborzu to już groteska. Pod Sądem Rejonowym protestowały dwie osoby w tym Piotr Misiło, poseł Nowoczesnej.

Ostatnio o KOD-zie głośnio jest nie z powodu licznych manifestacji czy spektakularnych akcji, ale za sprawą durnych wypowiedzi i skandali.

Lider tej formacji obraził wszystkich polaków nazywając ich chamami.

„Wszystko to, co się obecnie dzieje, to nobilitacja chamstwa, to bydło na salonach. I napisałem: największym problemem po PiS-e będzie zdjąć aureolę z chama” – napisał na Facebooku lider Komitetu Obrony Demokracji, Krzysztof Łoziński.

Potem dodawał jakieś bzdury, że on i jego środowisko to elita, a reszta to chamstwo.

Jak KOD jest potężny i wpływowy niech świadczy wpis posła Misiło, który chwali się zdjęciem na proteście przed sądem Rejonowym w Myśliborzu. Tak relacjonował to poseł Nowoczesnej.

Zgodnie z obietnicą, odwiedziłem dzisiaj P. Mariolę, która protestowała samotnie dwa tygodnie temu przed Sądem Rejonowym w Myśliborzu przeciwko upartyjnianiu wymiaru sprawiedliwości przez @ZiobroPL i @pisorgpl. Dziękuje P. Mariolu za niezłomną postawę. – napisał na swoim Twitterze Misiło.

Na Twitterze nie brakuje kpin z Komitetu Obrony Demokracji, jak i z samego posła Misiło.

Zgodnie z obietnicą, odwiedziłem dzisiaj P. Mariolę, która protestowała samotnie dwa tygodnie temu przed Sądem Rejonowym w Myśliborzu przeciwko upartyjnianiu wymiaru sprawiedliwości przez @ZiobroPL i @pisorgpl. Dziękuje P. Mariolu za niezłomną postawę. #wolneSądy #stopPiS pic.twitter.com/TeiW2yhIwW — Piotr Misilo (@Piotr_Misilo) December 28, 2017

Na ten tweet szybko zareagowali internauci.

Tam też wybierał się inny mieszkaniec tej miejscowości @pejo1979 tylko był chory! — Domino KG (L) (@DominoKgL) December 29, 2017

Szacun dla Pani Marioli. Nie sztuka wyjść z tłumem ale w pojedynkę, a zwłaszcza w małych miejscowościach #nowoczesnakobieta — Jolanta Tryszkiewicz (@jtryszkiewicz) December 28, 2017

Czy ten "tłum " TVN pokazał, bo na zachodzie cisza !😂 — masaro57 (@masaro57) December 30, 2017

Podobno to zdjęcie prezes zobaczył i zwija już interes 😀😀 — Tomanek_1948 (@l_tomaniak) December 30, 2017

Ale jaja, ale jaja… Dwie osoby.. Protest – ewenement na skalę europejską. — Krzysztof Przybylowicz (@Krzyszt04164242) December 30, 2017

Ta młodość i Misiło obalą PiS.Żeby się tylko nie podpalili tym wkładem bo znów będziemy ze łzami w oczach żegnać szarych obywateli. — Wiktor Kos (@wiktorkoss) December 29, 2017

Wolność24/ Twitter