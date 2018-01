To będzie szok w środowiskach patriotycznych! Piotr Zychowicz opisuje zbrodnie Żołnierzy Wyklętych

Już niedługo na półkach księgarni w Polsce, znajdzie się nowa, wydana przez wydawnictwo Rebis, książka Piotra Zychowicza „Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych”, w której ten popularny w środowiskach patriotycznych autor niszczy mit Żołnierzy Wyklętych.

Piotra Zychowicz deklaruje: „w książce „Skazy na pancerzach” staram się ukazać, że Żołnierze Wyklęci byli ludźmi z krwi i kości. A nie kroczącymi po ziemi aniołami, jak twierdzą nasi propagandyści”.

Przykładem tego ma być „Łupaszka”. Zdaniem Piotra Zychowicza „bezkrytyczni apologeci Zygmunta Szendzielarza przedstawiają go w lepszym świetle niż robił to on sam. Major nie był bowiem hipokrytą i nigdy nie robił z siebie niewiniątka”.

Zobacz także: Ostra audycja! Profesor Jerzy Robert Nowak pojechał po Ziemkiewiczu i Zychowiczu. Głos zabrał też Michalkiewicz [AUDIO]

Jak przypomina Piotra Zychowicz „świadczyć o tym może rozmowa, jaką z „Łupaszką” odbył żołnierz AK Stanisław Krupa. Miała ona miejsce w warunkach niecodziennych – obaj panowie siedzieli w jednej celi w ubeckim więzieniu na Rakowieckiej. Zapytany „czy nie gryzie go sumienie” major odparł: „Owszem, nie raz w samotne wieczory myślałem o tym. Nie byłem przecież krwiożerczym potworem. (…) Systematycznie i przez dłuższy czas ścigany człowiek traci wiele ze swoich ludzkich uczuć, dziczeje i twardnieje, rzuca na szalę swoje życie, ale i nie ceni życia cudzego. Niestety, do zabijania człowiek się przyzwyczaja…””.

Według Pawła Zychowicza „nasi niepoprawni romantycy lubią sobie wyobrażać, że wojna wydobywa z ludzi to, co najlepsze. To niestety nieprawda. Wojna na ogół wydobywa z ludzi to, co najgorsze”.

Czytaj więcej: Wyklęci przez komunę Żołnierze Niezłomni. Ci, którzy zachowali się jak trzeba