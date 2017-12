„To może być największy skandal rządów PiS”. Zawiadomienie trafiło już do CBA

Robert Winnicki, poseł na Sejm RP, złożył zawiadomienie do CBA dotyczące nowej ustawy Prawa i Sprawiedliwości, która zlikwiduje prosperującą branżę futerkową.

Likwidujemy poważną, potężną branżę polskiej gospodarki, dobrze się rozwijającą, z dużymi zyskami i dużymi wpływami do budżetu. Ponadto, zwiększamy koszty produkcji drobiu i przetwórstwa ryb, więc ich ceny pójdą w górę. Do tego niemiecki koncern będzie miał z tego ogromne zyski.

Co więcej, będzie czynnikiem dominującym, żeby nie powiedzieć monopolistycznym na polskim rynku. Dlatego złożyłem zawiadomienie do CBA. Ponieważ decyzja UOKiK, który powinien chronić przed tego typu sytuacjami, zezwala na nie – powiedział Robert Winnicki.

To może być największy skandal gospodarczy od 2015 roku, od czasu objęcia władzy przez PiS – uważa poseł niezrzeszony.

Winnicki słusznie zauważył, że ta ustawa to zbrodnia na polskiej gospodarce. Polska branża futerkowa należy do najsilniejszych na świecie. Likwidacja całej branży w Polsce wzmocni te u naszych sąsiadów.

Polska jest jednym z nielicznych państw Europy, których nie dotknęła jeszcze na tyle mocno skrajnie lewicowa ideologia ekologiczna, która nie ma ona wiele wspólnego z rzeczywistą ochroną przyrody – mówi Winnicki.

Zawiadomienie złożone przez Roberta Winnickiego do CBA dotyczy działania UOKiK ws. niemieckiej firmy Saria Polska należącej do koncernu Rethman. W momencie, kiedy zostanie zlikwidowana branża hodowli zwierząt futerkowych, to nie tylko zostanie zaatakowana ta branża, ale też branże kooperujące – tłumaczy poseł.

Koncern Rethman ma zamiar wykupić trzy polskie firmy, które zajmują się utylizacją odpadów. W moim przekonaniu, zbieżność tych dwóch momentów – że w tym momencie pod obrady Sejmu jest proponowany projekt o zakazie hodowli zwierząt futerkowych – ta decyzja UOKiK jest zupełnie nieprzypadkowa. W moim przekonaniu ma to charakter bardzo dużej, bardzo grubej afery – uważa Winnicki.

