To ten typ zaatakował meczet w Warszawie. Liga Muzułmańska już sugeruje, że to „ksenofobiczny i rasistowski atak” [GALERIA ZDJĘĆ]

Kontrowersyjny wpis pojawił się na fanpage’u Ośrodka Kultury Muzułmańskiej zaledwie w parę godzin po porannym ataku na warszawskiej Ochocie. – „Dzisiaj w nocy nasza świątynia padła ofiarą ksenofobicznego I rasistowskiego ataku”. O tyle oburzający, że sprawcy lub sprawców nadal nie ustalono. Są jedynie nagrania z monitoringu, na których do końca nie wiadomo, jakiej narodowości jest napastnik bądź napastnicy.

Przedstawiciele OKM piszą dalej:

– „W OKM rzucano kamieniami i betonowymi kawałkami. Sprawa jest już w rękach policji. Monitoring nagrał wizerunek sprawców. Ktokolwiek posiada informacje na ten temat proszony jest o kontakt”.

Dodajmy, że kilka miesięcy temu, na terenie tego samego meczetu doszło do incydentu, podczas którego 29-letnia kobieta obrzucała warszawski meczet kawałkami świńskiego mięsa.

Czytaj też: Meczet w Warszawie zdewastowany. To nie tylko powybijane szyby [GALERIA ZDJĘĆ]

W pierwszych wypowiedział, podobnie jak dziś, też pojawiły się zarzuty, że był to atak na tle rasistowskim i religijnym.

Jak się potem okazało, kobieta wysłała do jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych list, w którym wytłumaczyła, że to co zrobiła było tylko artystycznym wyrazem zawodu miłosnego, jaki przeżyła.

Czytaj także: Meczet na warszawskiej Ochocie zdewastowany. To nie tylko powybijane szyby [GALERIA ZDJĘĆ]

Jej wybrankiem miał być nie kto inny tylko muzułmanin.

Policja wszczęła wówczas dochodzenie z artykułu 196 kodeksu karnego, wedle którego spożywanie wieprzowiny jest według reguł islamu surowo zakazane.

Kobiecie postawiono zarzut obrazy uczuć religijnych, za co groziły jej 2 lat więzienia.

Przypomnijmy też kolejny incydent, do którego doszło w tym roku na terenie innego warszawskiego meczetu w Wilanowie.

W pierwszych doniesieniach mediów głównego nurtu, przekonywano, że to Polacy pobili muzułmanów, i ma to związek z falą rasizmu.

Czytaj także: Papież Franciszek w niebezpieczeństwie? Państwo Islamskie straszy atakiem na Watykan. Terrorystyczna propaganda szerzy się w sieci

Na końcu okazało się, że do bójki doszło, owszem, ale na przeciw siebie stanęły dwa bractwa muzułmańskie na własnym terytorium, czyli w meczecie, w dzielnicy Wilanów.

Po porannym ataku na meczet na fanpage’u OKM wypowiedziało się bardzo dużo Polaków, którzy w większości, potępiają atak na meczet:

– „Bardzo nam przykro. Żyć razem, koło siebie. Nie trzeba się kochać, trzeba tolerować. Ech… ile jeszcze mostów między nami do wybudowania… Bardzo Was pozdrawiamy, Przyjaciele! – pisze użytkownik FB o pseudonimie „Most Franciszka”.

Wspis internauty na FB o ataku na meczet na warszawskiej Ochocie:



Miejmy więc nadzieję, że wpis o ksenofobii i rasistach nie będzie obrażał Polaków, którzy swoją ziemią od dawna dzielą się z innymi narodami, a sprawcy chamskiego incydentu zostaną ukarani zgodnie z polskim prawem.

I to niezależnie od tego, jak nabył obywatelstwo RP, czy z urodzenia jako Polak, czy jako imigrant.

Źródło: fb.com / tvn24