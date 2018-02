[TYLKO U NAS] Kukiz: Nie będzie koalicji z Korwinem i Wolnością! [VIDEO]

Podczas serii pytań na dzisiejszym spotkaniu Paweł Kukiz wypowiedział się między innymi na temat koalicji z partią Wolność Janusza Korwin-Mikkego.

Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiałem, ale raczej jestem na nie – zaczął Kukiz.

Choćby z tego powodu, że mamy obecnie tak specyficzną sytuację międzynarodową, w związku z tymi oskarżeniami i oszczerstwami względem Polski, że tuż przed wyborami samorządowymi Janusz Korwin-Mikke mógłby mi wyciąć jakiś numer – uważa lider Kukiz’15.

Bardzo chcę ludzi z partii Wolność, ponieważ mają bardzo wartościowych ludzi, żeby ich wpisać na listę. Ale nie stać nas na takie ryzyko, żeby występować pod wspólnym szyldem – uważa polityk.

Przyznał też, że jego ugrupowanie nie ma zbyt dużych szans samodzielnie startując w wyborach, nawet wspierając znanych lokalnie kandydatów.

Bez pieniędzy, bez struktur jest cholernie trudno przebić się przez ten PO-PiS. To, że dostaliśmy się do tego parlamentu, to już jest sukces. A z samorządami jest dużo bardziej skomplikowana sprawa – mówił Paweł Kukiz.

