W Polsce lawinowo rośnie liczba chorych na grypę! Zobacz gdzie jest najgorzej

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w październiku 2017 r. odnotowano niemal 100 tysięcy więcej zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę – wynika z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Najgorsza sytuacja jest obecnie na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.

Tam objawy grypy takie jak gorączka i ból mięśni najczęściej stwierdzono u dzieci i osób starszych.

Przypomnijmy, że we wrześniu tego roku do lekarzy trafiło 650 tys., czyli o 30 proc. więcej pacjentów w porównaniu do ubiegłego roku.

Jak pokazuje raport za październik tego roku, grypę przeszło już prawie pół miliona Polaków, a liczba ta stale rośnie.

Lekarze ostrzegają, że w listopadzie zachorowań może być jeszcze więcej!

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wskazała sposoby ograniczające ryzyko zarażenia się wirusem grypy i przeniesienia zakażenia na innych ludzi.

Najlepszymi sposobami zapobiegania wirusowi grypy jest unikanie kontaktu z chorymi, jak ograniczenie wizyt i przebywanie w miejscach szczególnie zatłoczonych, np. w transporcie publicznym.

Profilaktyce służy także częste mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowanie zwłaszcza po kaszlu lub kichaniu. Preparaty na bazie alkoholu zmniejszają ilość wirusa na brudnych rękach, ale bardziej skuteczne jest mycie rąk wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund.

Zdaniem lekarzy powinniśmy też unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.

Osoby chore powinny pozostać w domu lub w szpitalu (w zależności od decyzji lekarza) w okresie trwania objawów zakażenia oraz przez co najmniej 1 – 3 doby po ustąpieniu gorączki i zaprzestaniu stosowania leków obniżających gorączkę.

źródło: wolnosc24.pl/stefczyk.pl