Wstrząsająca zbrodnia w Częstochowie. Zabił matkę i spał na jej zwłokach przez tydzień

Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Danielowi N., który odpowie z zabicie matki. Do zbrodni doszło w maju br. w Częstochowie. N. schował ciało do wersalki, na której spał przez kolejne dni. Braciom przekazał, że matka jest w szpitalu.

Mężczyzna przyznał się do winy. Jak wyjaśniał, zabił matkę, bo denerwował go sposób, w jaki odnosiła się do młodszego brata i do niego.

O zamknięciu śledztwa w tej sprawie, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Południe, poinformował w piątek rzecznik częstochowskiej prokuratury okręgowej Tomasz Ozimek. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Małgorzata N. miała trzech synów. Z najmłodszym, 12-latkiem, mieszkała przy ul. Niepodległości. W mieszkaniu tym często przebywał także niepracujący i nadużywający alkoholu 37-letni Daniel.

Z sekcji zwłok wynikało, że przyczyną śmierci kobiety było prawdopodobnie gwałtowne uduszenie. Szybko okazało się, że sprawcą zbrodni jest Daniel.

W trakcie dalszych czynności śledczych ustalono, że 16 maja 2017 roku zaatakował matkę w jej mieszkaniu, dusząc ją za szyję, a następnie zaciskając ręce na jej ustach i nosie. Potem oskarżony zacisnął apaszkę na szyi nieprzytomnej Małgorzaty N., co spowodowało całkowite zamknięcie dróg oddechowych – opisywał prok. Ozimek.

Po dokonaniu zabójstwa Daniel N. ukrył zwłoki w wersalce i przykrył je pościelą. W następnych dniach pił alkohol za pieniądze, które zabrał matce. W tym czasie przebywał w jej mieszkaniu matki i spał na wersalce, w której znajdowało się ciało.

Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawiania wolności, a przestępstwo kradzieży rozbójniczej karą od roku do 10 lat pozbawiania wolności.

