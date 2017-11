Wystąpienie Wałęsy jak za dawnych lat. „Bolek” zapowiedział wielki powrót! „Nawet z komunistami było mi łatwiej”

Lech Wałęsa w swoim przemówieniu na wiecu Komitetu Obrony Demokracji zapowiedział swój wielki powrót. Jak mówił były prezydent niszczą (PiS – red.) wszystko co do tej pory zdobyliśmy, wszędzie cały świat kłócą z nami. I dlatego musimy wziąć się do roboty.

W czasie swojego wystąpienia Wałęsa mówił między innymi, że już się napracował i miał nadzieję na odpoczynek, widzi jednak, że jego aktywność znów będzie potrzebna. Z tego, co widzę trzeba jednak zejść z urlopu i brać się do roboty – mówił.

Będę próbował do was dołączyć. Oczywiście – nie chcę żadnych miejsc i funkcji – tłumaczył Wałęsa.

Jak argumentował swoją decyzję. Takich rządzących ludzi nie spotkałem do tej pory w Polsce i świecie. Nawet z komunistami łatwiej było i walczyć, i nawet się porozumieć – mówił. W to, że z komunistami było mu łatwiej się porozumieć akurat nie wątpimy.

Na wiecu KOD-u w Gdańsku obok Lecha Wałęsy przemawiał między innymi były marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Źródło: o2.pl