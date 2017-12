YouTube właśnie ocenzurowało spot polskiego rządu. Dotyczy oczywiście nachodźców. Możesz go u nas zobaczyć [VIDEO]

Najnowszy spot Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zamieszczony na oficjalnym youtubowym kanale ministerstwa, został dzisiaj ocenzurowany przez portal.

Spot MSWiA dotyczy oczywiście problemu imigracyjnego w Europie.

Przedstawia kilka podstawowych faktów oraz wypowiedzi ministra SWiA Mariusza Błaszczaka.

Możemy zobaczyć jak europejscy politycy zmieniali zdanie w sprawie tzw. uchodźców oraz jak Polacy starali się pomóc rzeczywiście potrzebującym i powstrzymać falę nielegalnych imigrantów.

Zapewne na skutek donosów postępowców serwis YouTube postanowił ostrzec wszystkich widzów przed oglądaniem tego filmiku.

Materiał został opatrzony takim oto ostrzeżeniem:

„Ten film został wskazany przez społeczność YouTube jako nieodpowiedni lub obraźliwy dla niektórych grup widzów.”

Informacja szybko obiegła światowy internet dzięki czemu film stał się bardzo popularny.

Polski rząd powinien podziękować YT za tak wspaniałą reklamę.

🆘‼️😬📵 #USA: This video of the Polish government has been censored by #YouTube. The truth is not welcome, otherwise the EU citizens get the wrong idea! #Refugees pic.twitter.com/fsbljaqeRH

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) December 6, 2017