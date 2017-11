Żelazna Logika pyta: Rozum i Godność Człowieka, gdzie jesteście? Ten temat wejdzie dziś na jedynki większości mediów

Dziś Sejm uczcił minutą ciszy samobójczą śmierć Piotra S., który podpalił się w październiku pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Uczcił prawie cały Sejm, bo Krystyna Pawłowicz postanowiła się wyłamać.

To oczywiście już w tej chwili pojawia się na czołówkach wszystkich, niesprzyjających PiS-owi portali, a wieczorem zapewne będzie to numer 1 w „Faktach” czy „Wydarzeniach”. Do zachowania posłanki odniósł się popularny Facebookowy profil „Żelazna Logika”.

Pomijając to, że jak zwykle Pawłowicz wjedzie dziś na wszystkie jedynki i tradycyjnie zaszkodzi sobie i swojej partii bardziej niż ktokolwiek, to zachowała się jak zwykły rasowy niecywilizowany burak – zaczyna się wpis.

Zobacz także: Posłanki opowiadają swoje historie. Polityk powiedział do niej, że jest niezłą dupeczką. „Zawsze reaguję. Miałam dziesiątki takich sytuacji”

ŻL dodaje, że histeria jaka dotknęła media przypomina ich całkowity brak oburzenia, gdy podczas minuty ciszy dla Żołnierzy Wyklętych, palikociarnia gwizdała i wyszła z sali. O szacunku do zmarłych w postaci „zadzwoń do brata” już nawet nie warto wspominać.

Wskazują też na logiczne następstwa uczczenia w ten sposób Piotra S. Skoro był to zwykły szary człowiek z problemami psychicznymi, któremu nie podobał się demokratycznie wybrany rząd, to dlaczego tak ważna instytucja jak Sejm RP ma uczcić jego pamięć minutą ciszy?

Czy od tej porty kolejne samobójstwa będą traktowane w ten sam sposób?

A tak w ogóle, to czy dla człowieka, który podpalił się wczoraj w Rzeszowie też będzie minuta ciszy? A dla innych samobójców? Zdaje się że wystarczy w liście pożegnalnym napisać „walczę o demokrację” i już minuta ciszy – zapytuje więc ŻL.

Rozum i Godność Człowieka. Gdzie jesteście? – kończy się wpis.