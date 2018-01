Znany jasnowidz Krzysztof Jackowski zabrał głos w sprawie Katastrofy Smoleńskiej. Zgadza się z podkomisją, ale…

Podkomisja Smoleńska opublikowała dzisiaj swoje najnowsze ustalenia w sprawie katastrofy smoleńskiej. W sieci pojawiła się też opinia znanego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego.

Lewe skrzydło samolotu Tu-154 M zostało zniszczone w wyniku eksplozji wewnętrznej, istniało kilka źródeł eksplozji, a brzoza nie miała wpływu na pierwotne zniszczenie skrzydła – uznała podkomisja smoleńska.

Co do tego, że w Smoleńsku doszło do wybuchu przekonany jest także Krzysztof Jackowski. Jasnowidz wskazuje jednak jako miejsce wybuchu na drugie skrzydło, a także na wybuch zewnętrzny, a nie wewnętrzny.

Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem za żadną partią polityczną, jestem apolityczny. Ale muszę powiedzieć, że… w tym samolocie coś było zrobione. To nie była zwykła katastrofa – uważa Jackowski.

Wewnątrz nie było żadnego wybuchu, ale nastąpił on pod prawym skrzydłem na zewnątrz samolotu – dodaje jasnowidz.

Raport Podkomisji Smoleńskiej jest jedynie raportem technicznym. Podobnie jak Jackowski, ich raport, nie wskazuje w żaden sposób na to kto miałby stać za tym rzekomym wybuchem.

Źródło: PAP/Wp.pl