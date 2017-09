Prawie miesiąc to ukrywano. Po tragicznej śmierci posła Wójcikowskiego to kolejny poważny wypadek posłów zajmujących się ustawą hazardową

Coś tu nie gra. Wpierw tajemnicza śmierć posła Wójcikowskiego, a teraz kolejny poważny wypadek posłów zajmujących się ustawą hazardową! Jak czytamy w portalu wPolityce.pl poseł Tomasz Rzymkowski oraz Bartosz Józwiak z klubu Kukiz‘15 ulegli groźnemu wypadkowi w Warszawie.

Samochód uległ totalnemu zniszczeniu, ale posłom nic poważnego się nie stało. Co zastanawiające to fakt, że ci posłowie byli dociekliwi w sprawie ustawy hazardowej. Ponadto poseł Rzymkowski należy do komisji śledczej ds. Amber Gold.

Do tego tajemniczego wypadku miało dojść 12 sierpnia, kiedy poseł Rzymkowski wracał z wyjazdu zagranicznego.

Jak czytamy w portalu wpolityce.pl jeden ze świadków, taksówkarz, nagrał całe zdarzenie. Rozpędzone Audi uderzyło w bok prawidłowo jadącego samochodu Rzymkowskiego z prędkością ok. 140 km/h. W aucie posła znajdował się jego klubowy kolega Bartosz Józwiak.

-Rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia 12 sierpnia przy ul. Wawelskiej. Sprawca został ukarany mandatem – informuje Rzecznik Prasowy KGP mł. insp. Mariusz Ciarka.

Sprawa budzi wiele wątpliwości w kontekście tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Kukiz‘15 Rafał Wójcikowski. Prokuratura wciąż bada szczegóły i przyczyny tej tragedii.

Posłowie Rzymkowski i Józwiak, podobnie jak zmarły w niewyjaśnionych okolicznościach poseł Wójcikowski, zajmowali się kontrowersjami związanymi z ustawą hazardową.

Ponadto poseł Rzymkowski zajmuje się kwestią wyłudzeń VAT i ma zamiar zgłosić wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej w tej sprawie.

Takie wypadki powinny budzić szczególne podejrzenia. Posłowie zajmujący się największymi źródłami finansowymi przestępców w Polsce są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. W sprawach hazardowych i VATowskich mamy do czynienia z nielegalnymi biznesami o wielomiliardowej wartości.

wPolityce/Wolność24