Putin padł. Minister rolnictwa Rosji zaproponował zwiększenie eksportu wieprzowiny do krajów muzułmańskich [VIDEO]

Prezydent Rosji Władimir Putin parsknął śmiechem, gdy minister rolnictwa Aleksander Tkaczow na naradzie w Woroneżu zaproponował zwiększenie eksportu rosyjskiej wieprzowiny do muzułmańskiej w większości Indonezji.

„Niemcy produkują rocznie 5,5 mln ton wieprzowiny, z czego prawie 3 mln eksportują do innych krajów, takich jak Chiny, Indonezja, Japonia, czy Korea. Dlatego nie możemy przestać eksportować wieprzowiny. Musimy zwiększyć produkcję” – przekonywał Tkaczow.

„Indonezja to kraj muzułmański. Oni nie jedzą wieprzowiny” – zauważył Putin.

Tkaczow stwierdził, że doszło do pomyłki, bo chodziło mu o Koreę Południową. „A co to za różnica?” – dodał po chwili. W tym momencie Putin padł.

