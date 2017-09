Rambo z Lubska. Kim jest żołnierz, który spuścił łomot dwunastu policjantom? Okazuje się, że to zdolny zapaśnik

Sceny jak z filmu „Rambo” rozegrały się w Lubsku w województwie lubuskim.

W poniedziałek 18 września około godziny 15. dyżurny komisariatu policji w Lubsku odebrał zgłoszenie o awanturze domowej. Wysłany do mieszkania patrol zastał tam młodego człowieka, który w krótkich żołnierskich słowach kazał funkcjonariuszom opuścić to pomieszczenie. Gdy ci próbowali siłą zmusić go do współpracy, 21-latek złamał jednemu nos, a drugiego ciężko poturbował.

Pobici policjanci wydostali się na zewnątrz budynku wezwali posiłki. Wkrótce w pobliżu mieszkania znalazło się 10 funkcjonariuszy z pałkami i gazem łzawiącym. Jednak i oni mieli problemy z obezwładnieniem agresywnego mężczyzny. W międzyczasie awantura przeniosła się na ulicę.

Tam doszło do kolejnej bójki. Mężczyzna przewrócił i skopał kilku funkcjonariuszy, mimo, że był już mocno oszołomiony gazem, którego ci cały czas przeciwko niemu używali. W końcu udało się go obezwładnić.

Na komisariacie okazało się, że „Rambo” z Lubska to Erwin I., zawodnik Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, medalista Mistrzostw Polski, który w ramach pełnienia służby w armii trenuje zapasy. Został aresztowany na 3 miesiące w areszcie. Za czynną napaść na policjantów grozi mu do 12 lat więzienia, a w takim przypadku nie stosuje się kary w zawieszeniu.

Pobici policjanci trafili w poniedziałek do szpitala, zostali opatrzeni i kilka godzin później wrócili do swych domów. Aktualnie przebywają na zwolnieniu lekarskim. Jak informuje lokalna Gazeta Trybunalska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żarach nie potwierdziła informacji podawanych przez inne media jakoby funkcjonariusze zostali ciężko pobici.

