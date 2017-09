Rosja, Chiny i siedem innych państw wykluczonych z Mistrzostw Świata. Ich drużyny wystartują w prestiżowej dla nich konkurencji

Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów zdyskwalifikowała na rok dziewięć federacji, w tym m.in. Rosji i Chin, co oznacza, że zawodnicy tych państw nie wystąpią m.in. w mistrzostwach świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Anaheim.

Na posiedzeniu IWF w Bukareszcie ukarano także federacje Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy i Turcji.

Powodem nałożenia sankcji były wyniki powtórnych badań próbek pobranych w trakcie igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 i Londynie w 2012 roku – u zawodników wykryto stosowanie niedozwolonych środków dopingowych. W niektórych ekipach wykryto trzy przypadki dopingu, w innych, m.in. Rosji i Kazachstanu – aż dziesięć.

O dyskwalifikację tych państw apelował już we wrześniu Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie . Do rozpatrzenia wniosku CAS została powołana w IWF specjalna trzyosobowa komisja.

Sztangistów z Rosji zabrakło też podczas igrzysk w Rio de Janeiro, a ekipy Kazachstanu, Białorusi, Azerbejdżanu, Mołdawii, Korei Płd., Rumunii i Uzbekistanu musiały wystawić w olimpijskich zmaganiach okrojone liczebnie drużyny.

