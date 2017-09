Skandal! Ten żubr przewędrował przez polskie wsie prawie 200 kilometrów. Gdy przepłynął Odrę, zastrzelili go Niemcy [VIDEO]

Polski żubr-wędrownik, widziany w lubuskiem w Owczarach i Kostrzynie jeszcze w środę, już nie żyje. Zwierzę przepłynęło na drugą stronę Odry, a tam padł rozkaz, żeby je zastrzelić.

Polskiego żubra zastrzelono w okolicy niemieckiej miejscowości Lebus. Zezwolenie na odstrzał miał dać niemiecki weterynarz. To ten sam żubr, który jeszcze w środę, 13 września, był widziany w Owczarach – donosi gazetalubuska.pl.

Zastrzelili żubra o którym pisaliście, że był widziany w Owczarach. Zastrzelił go niemiecki weterynarz, dostał takie polecenie. Obejrzałem to przed chwilą na niemieckiej stacji telewizyjnej. To jest straszne, jak tak można. Tyle czasu chodził w Polsce i nikt nawet nie pomyślał, żeby go zabić – powiedział w rozmowie telefonicznej z gazetą Klaus Ahrendt, przewodnik z Kostrzyna.

Kiedy żubr spacerował po polskich miejscowościach kierowcy zatrzymywali się, wyciągali telefony i robili mu zdjęcia.

Nasi zachodni sąsiedzi od razu uznali majestatycznie przechadzającego się żubra jako zagrożenie dla ludzi. Początkowo próbowano go złapać, ale władze miasteczka nie miały środka, który pozwalałby go uśpić.

Żubr przepłynął Odrę, a tam go zastrzelili, bo się bali tak dużego zwierza – mówiła dla TVN 24, Ewa Drewniak ze Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach.

Rozglądał się na boki. Jakby czekał aż auta przejadą. Totalnie niespłoszony, totalnie oswojony. Jakby był u siebie, bez żadnego spięcia. Jakby lubił ludzi – powiedział zkolei Jarosław Bąk, który nagrał żubra wędrowniczka w Owczarach.

Żubr przeszedł ponad sto pięćdziesiąt kilometrów z Mirosławca przez Gorzów Wielkopolski doszedł do Owczar, a później, na swoje nieszczęście, przeprawił się na niemiecką stronę…

Drastyczny finał sprawy rozwścieczył internautów po obu stronach Odry. Pod materiałem niemieckiego portalu rbb24, w którym przedstawiono tę okrutną opowieść, czytelnicy ostro skrytykowali nieudolne i bezwzględne władze miasteczka.

Jäger haben einen wilden #Wisent abgeschossen – aus Vorsicht. Das äußerst seltene Tier kam einem Dorf nahe. https://t.co/ZFYW9OBT5I pic.twitter.com/bCnuq7SHVk — rbb|24 (@rbb24) September 14, 2017

Źródło: TVN 24, „Gazeta Lubuska”

