Stevie Wonder: Ci, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie „muszą być ślepi”

Stevie Wonder zabrał głos podczas koncertu na rzecz ofiar ostatnich huraganów, które nawiedziły Stany Zjednoczone. W swojej wypowiedzi zwrócił się on do tych, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie.

Wonder wystąpił na koncercie na rzecz poszkodowanych w wyniku wystąpienia dwóch huraganów – Harvey i Irma.

Miłość przynosi za sobą działania, nie preferuje ona żadnego koloru skóry, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych czy preferencji seksualnych – zaczął Wonder.

Dalej muzyk dodał, że powinniśmy zacząć kochać i cenić naszą planetę.

Każdy, kto uważa, że nie ma czegoś takiego jak globalne ocieplenie musi być ślepy albo nieinteligentny – uważa Wonder.

Po tych słowach Wonder znalazł się pod ostrzałem w mediach społecznościowych. Jedna z użytkowniczek Twittera napisała: Drogi Steve Wonder, dziękuję za te słowa na początku koncertu. Ocaliłeś mi godzinę.

Wonder nie jest oczywiście wyjątkiem w świecie gwiazd. Podobnego zdania jak znany muzyk są między innymi znani w Polsce: George Clooney, Robert De Niro, Justin Bieber, Julia Roberts, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Jamie Foxx, Matthew McConaughey czy Oprah Winfrey.

Źródło: Breitbart.com