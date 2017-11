Tak niemiecki market czyści kieszenie Polaków. Nawet 70 procent produktów droższych u nas niż za Odrą

Jedna z największych sieci sklepowych na polskim rynku Lidl bez litości czyści kieszenie Polaków. Do takiego wniosku można dojść, czytając najnowszy audyt platformy TakeTask. Wynika z niego, że zdecydowana większość produktów jest u nas kilkukrotnie droższa.

Pomimo, że politycy i eksperci lubią opowiadać o tym jak „doganiamy Zachód” to nasi sąsiedzi uważają, że już jesteśmy na tyle bogaci, że stać nas by płacić więcej za te same produkty niż oni.

Opublikowany raport wykazuje, że zdecydowana większość towarów z sieci Lidl w Polsce jest kilkadziesiąt procent droższa niż w Niemczech. Dla przykładu, rekordzistą jest ocet balsamiczny Balsamico 500ml. U naszych zachodnich sąsiadów za ten produkt zapłacimy 3,77zł, a w sklepie w Polsce to kwota 6,99zł. To różnica aż 85%.

Lista produktów za które zapłacimy więcej jest bardzo długa. Wymieniane są między innymi: „Mieszanka Studencka” w Polsce 9,99zł, w Niemczech 6,74zł czy też „Nostia Przecier Pomidorowy” za który nad Wisłą zapłacimy 2,19zł zaś nad Renem już tylko 1,48zł.

Według raportu 74% analizowanego asortymentu typu „artykuły spożywcze” i 64% produktów z kategorii „artykuły przemysłowe” jest droższych w sieci Lidl w Polsce niż w Niemczech.

W polskim Lidlu W5 Eco Płyn Do Czyszczenia (1 litr) był droższy o 71%, niż w Niemczech (4,99 zł w porównaniu z 2,92 zł). Natomiast Orlando Przysmak Dla Psa Wołowina (200 gramów) kosztował w polskim sklepie więcej o 60% m(3,99 zł/ 2,50 zł).

Jak wskazują eksperci rynku, sytuacja jeszcze długo nie ulegnie zmianie. Za wyższą cenę według nich odpowiada fakt, iż w Polsce Lidl jest wciąż kojarzony z pewnego rodzaju „marką premium” czyli produktami wyższej klasy, przez co ilość czasu na sprzedaż produktu jest w Polsce większa niż w Niemczech, a w związku z czym marże nakładane przez producentów są także wyższe.

