Te dwie wiedźmy odprawiały rytuał voodoo na bezbronnym dziecku! Zafundowały mu niewyobrażalny horror

Te dwie wiedźmy odprawiały rytuał voodoo na bezbronnym dziecku! Kobiety są już w areszcie, gdzie sąd zajmie się sprawą dwóch sióstr, które znęcały się nad pięcioletnią dziewczynką. Kobiety nie przyznają się do winy, twierdzą, że robiły to dla dobra dziecka – wypędzały z jej ciała demona.

Jak czytamy w Daily Mail do tego skandalicznego wydarzenia doszło w stanie Massachusetts w USA. 51-letnia Peggy LaBossiere i 40-letnia Rachel Hilaire zostały wynajęte przez matkę 5-letniej dziewczynki do odprawienia na córce rytuału voodoo by wypędzić z jej ciała demona…

Jak czytamy w brytyjskim dzienniku dziewczynka miała się źle zachowywać, co według tych kobiet miało oznaczać, ze żył w niej demon.

Długo trwały by katusze tej małej dziewczynki, gdyby nie interwencja jej 8-letniego braciszka. Nie mogąc już patrzeć na cierpienie siostry, odważny chłopiec poszedł poinformować o wszystkim policję. Wcześniej kobiety groziły mu, że jeżeli komuś coś powie, zetną mu głowę maczetą!

Jak podaje Daily Mail podczas rytuałów 5-latka była wiązana, a jej rzeczy osobiste palono tuż przy jej ciele, co poskutkowało poważnymi poparzeniami twarzy. Lekarze zakwalifikowali je jako poparzenia trzeciego stopnia.

Wiedźmy nakłuwały ciało dziewczynki igłami oraz nacinały do krwi w wielu miejscach. Peggy i Rachel wlewały też do oczu dziecka niezidentyfikowaną, drażniącą substancję.

Podczas rozmów z policjantami kobiety utrzymywały, że w ten sposób traktują wszystkich swoich „pacjentów”, a rytuał voodoo odprawiły na prośbę matki.

Nie przyznały się do żadnego z zarzucanych im czynów. W środę 7 lutego sąd zadecyduje, czy stanowią zagrożenie dla społeczeństwa i czy powinny trafić do aresztu tymczasowego.

Matka trafiła do szpitala psychiatrycznego, syn oddany został rodzinie zastępczej a poturbowana dziewczynka przebywa w szpitalu.

Nczas/ Wprost/ Daily Mail