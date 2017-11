To jest facet! Harrison Ford uratował kobietę z płonącego samochodu. Internauci zachwyceni [VIDEO]

Kultowy aktor Harrison Ford zazwyczaj grał twardych i mężnych bohaterów, którzy ratowali ludzi z opresji. Jak się okazuje poza planem „Indiany Jonesa” także potrafi być bohaterem. Jak donoszą amerykańskie media, 75-letni aktor uratował w ostatnim czasie kobietę z płonącego samochodu.

Harrison Ford jest niekwestionowaną gwiazda kina. Znany jest z wielu kultowych ról. Wystarczy wspomnieć takie postacie jak Han Solo, Indiana Jones czy choćby rewelacyjna rola Rick Deckard w filmie „Blade Runner”. Ostatnio pokazał światu, że jest także odważnym i pomocnym człowiekiem na codzień.

Czytaj też: Mówił że nie może chodzić, pobrał 14 tysięcy funtów zasiłku. Teraz nagrano go jak gra w piłkę! [VIDEO]

Jak czytamy w Hollywood Reporter, Harrison Ford uratował niedawno kobietę z płonącego samochodu. Był jedną z osób, które w niedzielny poranek zatrzymały się, by udzielić pomocy. Wspólnie z innymi wyciągnął kobietę z auta, dzięki czemu uratował jej życie, a poszkodowana odniosła tylko lekkie obrażenia.

Według amerykańskich mediów do zdarzenia doszło w Kalifornii niedaleko miejscowości Santa Paula. Kobieta prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem i jej auto wypadło z drogi.

Dzięki pomocy udało się wydostać ją z samochodu jeszcze przed przybyciem ratowników. Ofiara została przetransportowana do szpitala. Internauci w mediach społecznościowych są zachwyceni postawą gwiazdora Hollywood.

Harrison Ford is trending for the right reasons. The helped rescue a woman who veered off Route 126 in Ventura County. First a big sigh of relief and then a standing ovation for being a real life hero. pic.twitter.com/aLb9hh20Po — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) November 20, 2017

Harrison Ford is trending for saving someone. Thank god! 2017 has been rough enough pic.twitter.com/7jLSbXrFJ5 — S𝖎𝖑𝖊𝖓𝖈𝖊 D𝖔𝖌𝖔𝖔𝖉 (@realBigBalls) November 20, 2017

When Twitter insta-haters thinking they gonna come at Harrison Ford because he did something immoral to a woman… #NotToday pic.twitter.com/hJtkkWnoSy — YOUNG BLACK & GIF'D (@DaCosta3) November 20, 2017

Przeczytaj też: Tak będzie wyglądał nowy polski paszport. „Specjalna grafika na 100-lecie niepodległości” [GALERIA]

The Hollywood Reporter/ The Independent/ Wolność24

Czytaj też: Szokująca decyzja niemieckiego sądu. „Linie lotnicze mają prawo nie wpuścić Żydów na pokład samolotu”