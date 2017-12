Tragiczny bilans świąt. W wypadkach i pożarach zginęły 52 osoby

Od 22 do 26 grudnia na drogach doszło do 373 wypadków, w których zginęły 42 osoby, a 447 zostało rannych. W pożarach śmierć poniosło 10 osób.



Przed rokiem w analogicznym okresie w 428 wypadkach zginęły 53 osoby, 504 zostały ranne. policjanci zatrzymali 883 nietrzeźwych kierowców.

– Święta minęły spokojnie; nie zanotowaliśmy żadnych niebezpiecznych incydentów z wyjątkiem wypadków drogowych – powiedział młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z zespołu prasowego KGP.

Rzeczkowski zwrócił uwagę, że nadal utrzymuje się duża liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych.

– Niestety nie do wszystkich dotarły nasze apele o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieliśmy do czynienia z wypadkami, w których za jednym razem zginęło kilka osób. W dużej mierze byli to piesi powiedział.

Rzeczkowski zauważył również, że policja zanotowała ogólną poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jak poinformował, w wypadkach drogowych od stycznia do listopada br. zginęły o 254 osoby mniej niż w analogicznym okresie w 2016.

– W święta w pożarach w Polsce zginęło 10 osób, a 29 zostało rannych – poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak. – W tym czasie strażacy interweniowali ponad 3 tys. razy.

W ubiegłym roku w analogicznym okresie liczba pożarów była mniejsza o sześć wypadków, zginęły dwie osoby mniej, a 16 więcej zostało rannych.

Jak dodał, seria tragicznych pożarów miała miejsce w Wigilię Bożego Narodzenia. W wyniku tych zdarzeń zmarło dziewięć osób. Dziesiąta ofiara pożarów w święta zginęła we wtorek w Pruszczu Gdańskim w wyniku pożaru w budynku jednorodzinnym.

– Trudno w tej chwili powiedzieć, co było przyczyną serii pożarów w Wigilię. Natomiast o tej porze roku do pożarów w naszych domach dochodzi najczęściej w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych elektrycznych, bądź gazowych – wskazał.

Z informacji PSP wynika, że w okresie świątecznym strażacy 2241 razy wyjeżdżali do likwidacji tzw. miejscowych zagrożeń czyli skutków wypadków drogowych i nawałnic. W 223 przypadkach były to alarmy fałszywe.

– W ciągu samej Wigilii straż interweniowała 1 tys. razy. W szczególności usuwając skutki silnych wichur w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim – dodał Frątczak.

