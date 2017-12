Uwaga! Jeśli masz ten lek w domu natychmiast przestań go zażywać. Z aptek już został wycofany

Główny Inspektor Sanitarny zadecydował, że na terenie całego kraju wycofana zostanie seria leku Octanine F 100. Powodem podjęcia tej decyzji jest błędna data na opakowaniu leku. Klienci mogą zwracać medykament do aptek.

„Nakazem wycofania objęto Octanine F 100 (Factor IX coagulationis humanus) 1000 j.m proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań” – podaje „Fakt”. Dokładnie chodzi o partię z numerem serii K726A2208 i datą ważności – 05.2019.

Producent Octapharma (IP) Limited z Wielkiej Brytanii poinformował GIF, że popełnił błąd wybijając na opakowaniach złą datę (06.2019). Niestety zorientował się dopiero po wysłaniu towaru do aptek. Wtedy inspektor nakazał wycofanie leku.

Lek z ww numerem serii nie może być sprzedawany, ani nie powinien być stosowany przez pacjentów. Jeśli ktoś zakupił go wcześniej, może teraz zwrócić go do apteki.

Octanine F100 to lek sprzedawany na receptę. Stosuje się go w przypadku Hemofilii typu B i w profilaktyce krwawień u pacjentów z zaburzeniami krwawienia.

Źródło: „Fakt”

