Wałęsa: „Tęsknię by tych ludzi powsadzać i zrobić z nimi porządek.” KOD: „Pomożemy!”

Były prezydent i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa wziął udział w czwartkowym wiecu zorganizowanym na terenie byłej stoczni w Gdańsku między Europejskim Centrum Solidarności a Salą BHP. Wiec był ostatnią częścią obchodów 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zorganizowanych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, głównie przez KOD.

Były prezydent na wstępie nawiązał do czwartkowej mszy w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku – która była elementem obchodów rocznicowych organizowanych przez NSZZ „Solidarność” – podczas której homilię wygłosił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Wałęsa powiedział, że gdy słuchał „księdza arcybiskupa i odbioru społecznego ludzi tam modlących się”, to doszedł do wniosku, że ojczyzna jest w potrzebie.

„Udało nam się w sytuacji beznadziejnej, pilnowało nas tu ponad 200 tys. żołnierzy sowieckich w tamtym czasie, naokoło Polski stał milion żołnierzy sowieckich, i my doprowadziliśmy Polskę do wolności i potem oddaliśmy tę wolność demokracji. A ta demokracja była nie do końca przygotowana, a dlatego nieprzygotowana, bo w Katyniu nam głowy obcięto, bo komunizm też wykończył wielu dobrych patriotów” – mówił do zgromadzonych.

„Nie byliśmy przygotowani ani fizycznie, ani umysłowo, ani programowo do przejęcia takiego wielkiego zwycięstwa, stąd mamy tego typu kłopoty dzisiaj” – powiedział były prezydent.

Apelował o dyskusję na temat tego, co teraz zrobić, by „zabezpieczyć ojczyznę w dobrym rozwoju”. „Bo to, co się dzieje dzisiaj, niszczy nasze zwycięstwo” – powiedział Wałęsa. Jak dodał, „musimy porozumieć się, co należy robić, co należy odrzucić, bo polskie zwycięstwo jest niszczone”.

„Pomimo wieku i zmęczenia stawiam się do waszej dyspozycji” – powiedział Wałęsa.

„Nie chcę zajmować żadnych stanowisk, chociaż za jednym tęsknię. Chciałbym być na chwilę profosem aresztu, by tych ludzi powsadzać i zrobić z nimi porządek” – powiedział. Na te słowa zgromadzeni odpowiedzieli skandując „Pomożemy”. „Ja już się przewiozłem na +Pomożemy+ kiedy Gierkowi krzyknęliśmy +Pomożemy+. Drugi raz mnie na +Pomożemy+ nie weźmiecie, ale wy możecie pomagać” – powiedział.

W ocenie Wałęsy „parę rzeczy już w wolnej Polsce zrobiliśmy źle”. W tym kontekście wymienił referendum, do którego – jak mówił – naród ma prawo, ale tylko gdy zgodę wyrazi parlament. „Co to za prawo?” – pytał. „Albo nie zapisaliśmy, że każdy minister musi się poddać wcześniej badaniom medycznym” – dodał były prezydent. „Nie może być też tak, że jak kogoś wybieramy, to on ma prawo do wszystkiego – jakieś armie nowe tworzyć, szkoły rozwiązywać” – podkreślił.

„Musimy to wszystko przemyśleć, aby Polska demokracja była naprawdę wzorowa po tych naszych doświadczeniach. Jeśli wykorzystamy to, co dzisiaj diagnozują PiS-owcy, jeśli wyłapiemy te wszystkie mankamenty i wpiszemy w dobre programy i struktury, to naprawdę zrobimy dobry system w Polsce” – mówił Wałęsa.

Jak dodał, „możemy doprowadzić do zmiany nawet szybciej, ale po co nam zmiana, jak nie wiemy, jak to ma wyglądać po tej zmianie”.

„Wierzę, że dzisiejsze pokolenie zajmie się tym wszystkim. I wy to zrobicie, a mnie podziękują” – powiedział Wałęsa na koniec.

Podczas wiecu kilka tysięcy osób skandowało: „Lech Wałęsa”, „Dziękujemy” i „Solidarność”. Byłemu szefowi związku odśpiewano „Sto lat”. Zgromadzeni mieli transparenty, z których największy głosił: „Prezesie nie fałszujcie historii”, „Wałęsa jest bohaterem Polski”. Podczas wiecu skandowano też „Jedna Polska – europejska”. (PAP)