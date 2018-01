We wtorek „krwawe słońce” nad Polską. Wszystko przez piasek z Sahary

We wtorek do Polski dotrze chmura pyłu saharyjskiego, dzięki któremu możliwe będzie oglądanie czerwonego zachodu Słońca. Tak zwanego krwawego słońca.

Jak podają synoptycy Polska ma się znajdować pod wpływem wyżu znad Morza Północnego. W ciągu dnia temperatura ma nie przekraczać czterech stopni Celsjusza.

Cieplej ma być na wybrzeżu i na południu. Możliwe, że temperatura spadnie poniżej zera.

W większości kraju ma być słonecznie. Na południu może popadać deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Zachmurzenie i wiatr będą umiarkowane.

Jak informuje Severe Weather znad Europy do Polski zmierza duża chmura pyłu saharyjskiego, która dotrze do nas we wtorek.

Wiatry wiejące w stronę Europy przyniosły nad nią masy saharyjskiego piasku, który w połączeniu z parą wodną i innego rodzaju pyłami tworzy efekt czerwonego nieba, które szczególnie wspaniale wyglądać będzie przy końcu dnia.

Efekt spowodowany jest innym niż zwykle załamaniem światła, które przechodzi przez północnoafrykański piasek. Tylko niektóre jego fale dotrą do naszego oka, powodując, że niebo będzie dla nas czerwone.

Mówiąc wprost oznacza to, że w naszym kraju będziemy mogli obserwować czerwony zachód Słońca. Tak zwane krwawy zachód.

Jak widać tegorocznej zimy nie brakuje pogodowych niespodzianek. Kiedy my będziemy mieli Saharę, na Saharze zima w pełni.

Wolność24/ wp.pl/ PAP