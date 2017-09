Wieżowce Miami jak atlantyckie wyspy. Nowe nagrania po przejściu huraganu Irma przez Florydę [VIDEO]

Po przejściu przez Florydę huragan Irma wyraźnie osłabł i w poniedziałek przekształcił się w burzę tropikalną. Żywioł nadal jest jednak groźny i przesuwa się na północ. Tymczasem z Miami docierają nowe nagrania pokazujące miasto zalane przez masy wody, które przyniósł cyklon.

Po przejściu Irmy największym problemem były powodzie. Początkowo na Florydzie, a obecnie w Georgii. Zalane jest tam portowe miasto Savannah, gdzie wichura zepchnęła masy wody z Atlantyku w głąb miasta. Pod wodą znalazło się także wiele miejscowości w Karolinie Południowej, między innymi miasto Charleston. W tym stanie według wstępnego bilansu zginęła jedna osoba.

Jak poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), Irma nadal będzie słabła i we wtorek przekształci się w tropikalną depresję. Według amerykańskich mediów na Florydzie żywioł spowodował śmierć co najmniej sześciu osób i ogromne zniszczenia. Energii elektrycznej pozbawionych jest nadal w tym stanie blisko 12,5 mln ludzi.

„Chcemy pomóc wszystkim ludziom, by tak szybko jak to jest możliwe powrócili do normalnego życia” – powiedział w poniedziałek gubernator stanu Floryda Rick Scott. Na powrót do normalności, jak podkreślił, potrzeba będzie jednak czasu, bo w niektórych miejscach zniszczenia są ogromne”.

Film poniżej pokazuje Miami zalane przez masy wody, które przyniosła Irma. Oprócz ogromnych opadów cyklon wywołał też 6-metrowej wysokości morskie fale.

A tam wyglądało Miami w czasie ataku huraganu.





