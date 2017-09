Zakwaterowali uchodźców w rodzinnym domu Trumpa. Organizacja Oxfam: „To ma być symbol”

Rodzinny dom Trumpów w nowojorskiej dzielnicy Queens stał się sypialnią dla imigrantów. Znaleźli się tam w ramach akcji organizacji Oxfam America.

W domu zamieszkali uchodźcy z Somalii, Wietnamu i Syrii. Znaleźli się tam dzięki organizacji humanitarnej Oxfam, która chciała zwrócić w ten sposób uwagę na problem odsyłania imigrantów z USA. Aktywiści Ofxam uznali, że najlepiej nagłośnią to kwaterując uchodźców w rodzinnym domu Donalda Trumpa który już na początku prezydentury wprowadził ostre zasady dotyczące niewpuszczania do USA osób z kilku krajów.

O domu było głośno od dawna, był bowiem wystawiony na sprzedaż. Prezydent USA mieszkał w nim do czasu, aż skończył 4 lata. jego dotychczasowym właścicielem był Michael Davisa, nowojorski agent nieruchomości, który w ubiegłym roku zapłacił za niego 1,39 mln dol.Niedługo potem sprzedał go za 2 mln USD.

