„Zanurzyli moją głowę w wodzie, aby mnie ocucić i gwałcić dalej”. Dramatyczne wyznanie Polki napadniętej w Rimini

Rzekomy wywiad ze zgwałconą w Rimini Polką, opublikowany wczoraj przez dziennik La Repubblica, okazał się fejkiem. Kobieta, a także polskie MSZ, zaprzeczyły, by miała ona kontakt z dziennikarzem tej gazety. Rozmawiała natomiast z polską sędzią, kobietą. Relacje świadka tej dramatycznej rozmowy przytacza portal libertas.sm.

Czytaj: Sensacyjne doniesienia: włoskie media kłamią! Pokrzywdzeni w Rimini Polacy w ogóle nie wypowiadali się dla prasy. Ich rzekome zeznania są wyssane z palca. Kierują apel do wszystkich

Cały czas przypominają mi się ich słowa: „I will kill you – zabiję cię” – miała mówić przebywająca wciąż w szpitalu Polka. Opisała też twarze napastników: jeden był czarny, jeden o ciemnej karnacji, a dwaj pozostali mieli oliwkową skórę.

Polka miała też zdementować wcześniejsze informacje, że gwałciciele mieli zamiar utopić ją w morzu. Ich cel był zupełnie inny.

„W pewnym momencie straciłam przytomność. Wtedy zaciągnęli mnie do morza i zanurzyli moją twarz w wodzie. To nie był gest współczucia: zrobili to tylko po to, aby mnie ocucić i gwałcić dalej”.

W odległości kilku metrów od niej jeden z napastników trzymał zatopioną w piasku, poplamioną krwią twarz jej przyjaciela.

26-letnia kobieta po tych strasznych przeżyciach otworzyła się dopiero w obecności polskiej sędzi, która przyjechała ją przesłuchać. Jak podają włoskie media, polska para pozostanie w szpitalu do poniedziałku. Potem chcą już tylko wrócić do kraju i zapomnieć o strasznych przeżyciach.

Śledczy mają już zdjęcia twarzy czterech zwyrodnialców, które zrobiły kamery między plażą a autostradą nr 130, gdzie gwałcili oni peruwiańskiego transseksualistę-prostytutkę. Opisał on dokładnie twarze napastników oraz ich ubranie.

Czytaj też: Znamy sześć kluczowych dowodów przeciw gwałcicielom Polki z Rimini. Czy zwyrodnialcy już dziś trafią w ręce policji?

Transseksualista rozmawiał już z dziennikarzem telewizji RAI. „Mówili włoskim, ale z akcentem tych, którzy pochodzą z Afryki” – powiedział. Zwierzył też: „Chcę ich w więzieniu nawet kosztem mojego życia”.