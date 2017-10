Zgwałcił i zakatował trzylatka. Kim jest potwór z Wieruszowa?

Steve V. (26 l.), Portugalczyk mieszkający na stałe w Wieruszowie (woj. łódzkie) zgrywał czułego i kochającego mężczyznę. W rzeczywistości drzemała w nim bestia – czytamy na se.pl. Zwyrodnialec zgwałcił i zmasakrował 3-latka, chłopiec na drugi dzień zmarł.

Zwyrodnialec w piątek zgwałcił i zmasakrował 3-letniego Nikosia, syna swojej partnerki. We troje mieszkali na osiedlu Warszawska, w Wieruszowie. Wprowadzili się trzy miesiące wcześniej, sąsiedzi nie zdążyli ich dobrze poznać, ale przed tragedią nie zauważyli nic niepokojącego.

Wydawało się, że to zwyczajna rodzina. Uczyli języków obcych, dawali korepetycje. Ona zawsze się kłaniała, mówiła dzień dobry. On za to po polsku słowa nie umiał. Ale nie było słychać, żeby w tym mieszkaniu działo się coś niepokojącego – opowiadali dla „Super Expressu”.

Żaneta (23 l.) zostawiła w piątek synka pod opieką partnera. Kiedy wróciła do domu zastała makabryczny widok, jej dziecko leżało zmasakrowane i zakrwawione.

Kobieta bezzwłocznie zadzwoniła po pogotowie, 3-latek w ciężkim stanie trafił do miejscowego szpitala. Tam lekarze podjęli decyzję o przetransportowaniu dziecka śmigłowcem do kliniki w Łodzi. Niestety, mimo starań nie udało się uratować Nikosia, zmarł w sobotę.

Jeszcze w piątek zatrzymała Steve’a V. i Żanetę A.K. Zwyrodnialec był przesłuchiwany w obecności tłumacza. Po złożeniu wyjaśnień kobieta została zwolniona, a Portugalczyk usłyszał zarzuty.

Zarzucono mu zbrodnię zabójstwa, zgwałcenia i znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek – mówiła prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Dziecko zmarło w wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych z masywnym krwawieniem. Mężczyzna do winy się nie przyznał – dodała.

Z ustaleń śledczych wynika, że matka dziecka nie wiedziała, iż jej partner mógł być zagrożeniem dla chłopca.

Steve V. czeka na proces za kratami, zastosowano 3-miesięczny areszt. Zwyrodnialcowi grozi dożywocie.

Źródło: se.pl

