Ziobro: „Za zabójstwo połączone z gwałtem – bezwzględne dożywocie”. Minister zapowiada rewolucję w karaniu zwyrodnialców [VIDEO]

Przed nami jest zasadnicza zmiana całości Kodeksu karnego; chcemy dokonać zmiany długości kary pozbawienia wolności tak, aby była ona była mierzona od miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności – zapowiedział w czwartek szef MS Zbigniew Ziobro.

Wprowadzamy karę bezwględnego dożywocia za zgwałcenie, przede wszystkim zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, któremu towarzyszy zabójstwo – poinformował podczas konferencji prasowej dot. propozycji zaostrzenia kar za przestępstwa seksualne minister Zbigniew Ziobro.

Jak wynika z propozocyji resortu na bezwględne dożywocie sąd będzie mógł skazać sprawcę zabójstwa dziecka, które miało związek z jego zgwłaceniem.

–„Przed nami jest zasadnicza zmiana całości Kodeksu karnego. Będziemy chcieli pójść dalej o tyle, że będziemy chcieli zmienić filozofię karania, która jest określana w części ogólnej Kodeksu karnego, która dotyczy wszystkich przestępstw, bez wyjątku” – powiedział Ziobro w czwartek na konferencji prasowej.

-„Będziemy chcieli dokonać zmiany długości kary punktowej pozbawienia wolności, w taki sposób, by ta kara była mierzona od miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności” – powiedział minister.

Podkreślił, że dziś „tą górną granicą jest 15 lat, potem jest przerwa, a potem 25 lat. My to chcemy zmienić; ale nie możemy tego zrobić tylko do jednej kategorii przestępstw – tego wymaga systematyka i zasady prawidłowej legislacji” – powiedział szef MS.

Zapowiedział, że całościowa zmiana kodeksu karnego „nastąpi całkiem niedługo”.

Jak dodał minister Ziobro: Polskie sądy należą do najłagodniejszych w orzekanie kar za niezwykle okrutne przestępstwa, jakimi są gwałty – podkreślił w czwartek szef MS .

-„Wprowadzimy rozwiązania, które będą obligowały sądy do orzekania wyższych kar dla tego rodzaju przestępstw” – zapowiedział.

-„Polskie sądy należą do najłagodniejszych, jeżeli chodzi o orzekanie kary za te niezwykle okrutne przestępstwa (gwałty)” – mówił na konferencji prasowej Ziobro. „Nie można się z tym zgodzić, to gwałci poczucie sprawiedliwości” – oświadczył minister.

Jak dodał, europejskie statystyki wskazują, że polskie sądy „niestety są niemal na samej górze tych najłagodniejszych, najbardziej wyrozumiałych i dobrodusznych dla gwałcicieli„.

-„Chcemy to zmienić, chcemy zmienić to poprzez zmianę ustawodawstwa karnego i wprowadzenie rozwiązań, które będą obligowały sądy do orzekania wyższych kar dla tego rodzaju przestępstwa” – zapowiedział szef MS.

PAP/Wolność24

