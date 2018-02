Zmutowany rak zagłady uciekł z Niemiec. „Rozprzestrzeniają się na całą Europę i Afrykę”

10-nożny mutant zagłady potrafi rozmnażać się bezpłciowo, ucieka z laboratorium w Niemczech i rozpoczyna globalną inwazję. Ten mutant może mieć katastrofalny wpływ na ekosystemy Europy i Afryki. Niestety nie jest to do końca żart…

Jak podaje serwis Sciencemag.com ten mutant rozmnaża się bezpłciowo, uciekł z akwarium w Niemczech i rozpoczął globalną inwazję na świat. W ciągu dwóch dekad klony zwierzęcia rozprzestrzeniły się w Europie i Afryce, niszcząc lokalne ekosystemy i wypierając rodzime gatunki.

Rak marmurkowy jest wszystkożernym słodkowodnym gatunkiem. W 1995 roku został uwolniony do środowiska naturalnego w Niemczech. To spowodowało ogromne konsekwencje. W wyniku mutacji genetycznej ten rak uzyskał zdolność partenogenezy. Potwierdzają to prowadzone na nich badania genetyczne. Badania opublikowano w czasopiśmie Sciencemag.org.

Te zwierzęta tworzą teraz ogromne kolonie, w których znajdują się wyłącznie samice. Same zapładniają składane przez siebie jaja. Marmurkowate są jedynymi skorupiakami rozmnażającymi się w ten sposób.

W ten sposób rozprzestrzeniają się na niemalże całą Europę i Afrykę. Jedzą praktycznie wszystko, małe ryby, owady, ślimaki a nawet zgniłe liście.

Jak podają naukowcy ekspansja raka w środowisku jest analogiczna do tworzenia się nowotworów u ludzi. Podobieństwo do rozmnażania bezpłciowego zauważył Frank Lyko, genetyk molekularny z Niemieckiego Centrum Badań nad rakiem w Heidelbergu. Pięć lat temu Lyko zainteresował się marmurkowatymi, zwanym Procambarus virginalis.

Profesor Lyko uważa, że stworzenie może zachowywać się podobnie do tego, jak normalna komórka, która zamienia się w nowotwór i tworzy własne klony. W szczególności chciał zbadać genomy raków, aby odkryć podstawowe mechanizmy leżące u podstaw epigenetyki.

Chodzi o poszukiwanie wiązania cząsteczek DNA, które dałoby odpowiedź na sposób stymulacji wzrostu guza i pomagać rozprzestrzenianie się raka.

Według analizy DNA badanych raków, sugeruje się, że mają one trzy zestawy po 92 chromosomy. To coś nadzwyczajnego, bo normalnie DNA raka składa się z dwóch zestawów.

Ustalono, że zmutowane raki bagienne oryginalnie pochodzą z połączenia zwierząt z dwóch różnych części świata. Stąd wniosek, że do mutacji doszło w niemieckim akwarium. Potwierdzono też, że raki tego gatunku są w rzeczywistości klonami pierwszego zwierzęcia, które wykluło się w Niemczech.

Badania dostarczyły także wiedzy na temat rozprzestrzeniania się tego inwazyjnego gatunku na świecie. Jak się okazało osobniki posiadające trzeci zestaw chromosomów (zarówno w królestwie zwierząt, jak i roślin) mają większą szansę na przetrwanie i adaptację na świecie, niż do tej pory sądzono.

Szczegółowe opracowanie badań opublikowanych oryginalnie w czasopiśmie naukowym „Nature: Ecology & Evolution” przedstawia portal Sicencemag.org.

