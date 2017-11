Znajomi ujawnili kim był mężczyzna, który podpalił się pod Pałacem Kultury. To trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem

W sieci pojawiły się informacje, kim był mężczyzna, który podpalił się 19 października pod Pałacem Kultury i nauki w Warszawie w proteście przeciw rządom PiS.

Dane zmarłego 29 października mężczyzny, znanego dotąd jako „Zwykły Szary Człowiek”, udostępniło Stowarzyszenie RWE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, upamiętniające działania Radia Wolna Europa dla Polski.

Zmarłym jest Piotr Szczęsny, którego fotografia i szczegółowa biografia zawodowa pojawiły się na Facebooku.

W poświęconym mu wpisie czytamy, że Szczęsny był „Trenerem, Konsultantem i Doradcą Biznesu z ponad 15-letnim doświadczeniem. Posiadał Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trener Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Główne obszary działalności to zarządzanie projektami, planowanie i zarządzanie strategiczne, ewaluacja oraz rozwijanie kompetencji trenerskich”.

Dalej czytamy o nim m.in.:

„Autor i współautor wielu szkoleń i programów szkoleniowych oraz narzędzi do ich ewaluacji. Ewaluator w Programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Był Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Miał na swoim koncie ponad 10 000 godzin doradztwa i szkoleń dla ponad 600 organizacji.

Zaczynał jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim, był specjalistą komputerowym w międzynarodowej instytucji, tłumaczem języka angielskiego, projektantem graficznym i specjalistą DTP, a w końcu ponad 10 lat prezesem spółki z branży edukacyjnej.

Autor licznych publikacji, m.in. na temat zarządzania relacjami z klientami, pracy trenera i efektywnych narzędzi szkoleniowych, zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, czy budowania zespołu i motywowania.

Obszary specjalizacji:

• Zarządzanie projektami

• Zarządzanie strategiczne

• Prezentacje handlowe

• Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

• Zarządzanie HR

• Wystąpienia publiczne

• Kreatywność

• Podejmowanie decyzji

• Profilaktyka stresu

• Podnoszenie efektywności osobistej

Wykształcenie:

• Doradztwo zawodowe – Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

• Trener Umiejętności Poznawczych – Uniwersytet Warszawski

• Chemia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Programy i certyfikacje:

• „Zarządzanie projektami z uwzględnieniem metodyki PRINCE2®

• Międzynarodowy certyfikat w dziedzinie treningu, uczenia się i rozwoju (poziom 5 Europejskich Ram Kwalifikacji) Thames Valley University London UK

• Certyfikat Financial Management Certification wydany przez LGPP

• Trening zarządzania – Manchester Federal Business School, UK

• Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

• Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

• Członek Stowarzyszenia MENSA Polska

Doświadczenie zawodowe:

• Prezes Zarządu spółki z branży edukacyjnej (10 lat)

• Dyrektor – odpowiedzialny za Dział Finansowy i IT

• Local Environmental Management (USAID) – Specjalista IT

• Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii – Asystent

Piotr Szczęsny zmarł w szpitalu po 10 dniach od swego dramatycznego kroku.

