Zniszczono pomnik króla Jana Sobieskiego w Wiedniu. Prowokacja austriackich neonazistów czy Antify?

W nocy, przed uroczystościami 334. rocznicy odsieczy wiedeńskiej na wiedeńskim Kahlenbergu, zniszczono pomnik króla Jana III Sobieskiego.

To straszne co się stało – opisywał zniszczenie pomnika sędzia Trybunału Stanu i były marszałek Sejmu Józef Zych, zaproszony na uroczystości 334. rocznicy odsieczy wiedeńskiej na Kahlenbergu.

Jak informuje portal wp.pl, pomnik pomalowano go na czarno i zamieszczono na nim napis: „g…niany”. Drugi pomnik, ukraiński, również został zniszczony. Do aktu wandalizmu nikt się nie przyznał, jednak wiele wskazuje, że to robota lewackiej Antify lub grupy wiedeńskich neonazistów.

Policja podejrzewa, że nocna akcja ma związek z zaplanowanymi na dzisiejszy wieczór w tym miejscu dwiema demonstracjami – neonazistów i lewaków. Ma wziąć w nich udział ok 1000 osób. Obie dotyczą kwestii przyjmowania uchodźców. Ponieważ obie grupy mają zupełnie inny stosunek do kwestii imigrantów, policja ogrodziła barierkami teren. Chroniony jest też kościółek Św. Józefa. Sytuację monitoruje z powietrza policyjny śmigłowiec.

19:11 Antifademo geht jetzt weiter. Polizei macht voller Tatendrang den Weg frei. Faschos mussten Route ändern! #Kahlenberg #blockit pic.twitter.com/hL242cTpge — autonome antifa [w] (@antifa_w) 9 września 2017

O informacje w sprawie zniszczenia pomnika króla Jana III Sobieskiego będzie prosił w Wiedniu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, który udaje się do Austrii w związku z obchodami 334. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

„Właśnie lecę do Wiednia na jutrzejsze uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Wiedniem; będę na miejscu także prosił o informacje w sprawie zniszczenia polskiego obelisku na Kahlenbergu” – powiedział Szczerski.

Według niego, pomnik jest już czyszczony i będzie pilnowany do niedzieli, do rozpoczęcia uroczystości w 334. rocznicę bitwy pod Wiedniem.

Na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu powstaje pomnik poświęcony królowi Janowi III Sobieskiemu, który z Kahlenbergu w 1683 roku dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Kamień węgielny pod budowę został wmurowany w 2013 r., w 330. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Inicjatorem projektu jest Piotr Zapart, członek Bractwa Kurkowego w Krakowie. Pomnik – jak mówił Zapart w czerwcu – zgodnie z planami będzie gotowy na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czytaj też: Niemcy już wyliczyli. Horrendalna kara za nieprzyjęcie imigrantów dla Polski. Węgry i Słowacja wielokrotnie mniej