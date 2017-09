Islamski duchowny podpowiada: zasady prawidłowego bicia żony. „Allah zaszczycił żony poprzez ustanowienie kary bicia” [VIDEO]

Allah zaszczycił żony poprzez ustanowienie kary jaką jest bicie – tak rozpoczyna się fragment wywiadu z muzułmańskim duchownym. Dalej padają jeszcze „ciekawsze” sformułowania”.

Widoczny na nagraniu Imam to Sa’d Arafat, którego wywiad został przetłumaczony na angielski, a także Polski.

Allah zaszczycił żony poprzez ustanowienie kary jaką jest bicie – twierdzi Imam. Nawet muzułmańskiemu dziennikarzowi ciężko uwierzyć w to, co słyszy, więc dopytuje: Uhonorował je poprzez bicie? Jak to jest możliwe?

Sa’d Arafat więc wyjaśnia: Prorok Muhammad powiedział” „Nie bij jej po twarzy i nie oszpecaj jej”. Wyraźnie widać, że jest uhonorowana, on nie może jej bić po twarzy. A nawet wtedy, gdy ją bije, nie wolno mu jej przeklinać.

To jest niesamowite! On ją bije w celu zdyscyplinowania jej i w dodatku nie może być więcej niż dziesięć pobić i nie może połamać jej kości, zranić jej, połamać jej lub kłuć jej oko.

Czytaj też:

Istnieje etykieta bicia. Jeżeli on ją bije w celu zdyscyplinowania jej, nie może wysoko podnosić ręki. Musi ją bić na wysokości klatki piersiowej. Te wszystkie rzeczy świadczą o uhonorowaniu kobiety”.

Zdaniem muzułmańskiego duchownego bicie to metoda na zdyscyplinowanie kobiety, kiedy upominanie zawodzi.