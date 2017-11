Jorguś Kiler ma już 20 lat! Kolejna rocznica premiery kultowej komedii Machulskiego. Przypominamy najlepsze sceny [VIDEO]

„Cycki se usmaż! Ty wiesz kto to jest? Ty wiesz kto to jest?! To jest Kiler! On se może jeść Chateau, może se jeść ostrygę, może se jeść co chce, a nie twoje rozpaćkane kanapki!” Któż z nas nie zna przynajmniej jednego z tekstów, które wypowiadali bohaterowie jednej z najpopularniejszej komedii w polskiej kinematografii? Dokładnie 17 listopada 1997 roku w kinach po raz pierwszy pokazano Kilera, który do dziś rozśmiesza widzów.

Mimo, że film w początkowej wersji miał być zdecydowanie bardziej gangsterski, pełny pościgów i strzelanin to scenarzysta Piotr Wereśniak musiał bardzo mocno zweryfikować swoje plany.

Rok 1997 był dla Polski w wielu elementach przełomowy, jednak powódź stulecia, a dokładniej finansowe konsekwencje zmuszały producentów do oszczędności.

Może właśnie dzięki temu Kiler został filmem, który swoimi „gangsterskimi scenami” rozbawia do łez.

Co mogło spowodować, że film do dzisiaj uznawany jest za kultowy? Zapewne, przede wszystkim chodzi o dbałość o każdy szczegół. Każda z postaci od pierwszy po trzecio planowych jest „jakaś”. Ma swój wyraz, swoją historię, dzięki której nie tylko szybko „łapiemy” po co znalazła się w scenie, ale także zostaje w naszej pamięci jeszcze na długo.

Zapewne niewielu z oglądających wie, że skład aktorów w pierwotnych planach był zupełnie inny niż ten, który zobaczyliśmy na ekranach kin. Tytułowego Jurka Kilera miał zagrać Szymon Majewski, który jednak otrzymał rolę aspiranta Mioducha współpracownika komisarza Ryby. W samego „Rybę” miał wcielić się Stanisław Tym, a nie Jerzy Stuhr.

Co równie ciekawe, mało brakowało, a Kiler trafiłby do Hollywoodu. Scenariusz do filmu i możliwość jego remake’u wykupiło Hollywood Studio. Niestety firma zbankrutowała, a niektóre źródła mówią, że scenariusz nadal znajduje się w archiwach.