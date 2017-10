Kula ognia na niebie nad miasteczkiem. Przerażeni ludzie myśleli, że to koniec. Głos zabrała NASA [VIDEO]

„Kula ognia na niebie” – tak mieszkańcy chińskiego miasteczka Shangri-La opisywali to, co zobaczyli nad swoimi głowami.

Na początku spodziewano się, że nad miasto nadlatuje rakieta. Ta wersja okazała się jednak nieprawdziwa.

Przerażeni mieszkańcy miasta relacjonowali, że tuż przed pojawieniem się światła słychać było narastające dudnienie.

Przerażeni widzowie tego niecodziennego zjawiska wyciągnęli telefony i zaczęli nagrywać – czytamy na Russia Today.

Coś, co mieszkańcy określali jako kulę ognia, było spalającym się meteorem. Takie zdarzenie nad Chinami potwierdziła NASA. Można było go zaobserwować na wysokości 37 km. Meteor przeleciał z prędkością ok. 14 km/s – podała agencja.

Poniżej dwa wideo z tego zjawiska:

Źródło: o2.pl